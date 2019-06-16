【中美貿易戰】官媒：警惕投降論、文明衝突論及指責中國論

中美貿易戰升温以來，內地官媒近日頻頻發聲追打「投降派」。內地官媒《經濟日報》周日（16日）再發表評論文章，指出有3種論調需要高度警惕，包括消極悲觀的「投降論」、別有用心的「文明衝突論」及「指責中國論」。 文章又指這些「奇談怪論」誤導民眾、動搖民心、瓦解鬥志。

文章直指目前世界的主要矛盾是美國少數極右政客與全世界愛好和平發展的國家和人民之間的矛盾，與文明衝突無關。圖為美國總統特朗普。（資料圖片）

評論文章的作者為上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心副主任、同濟大學教授石建勳。對於「投降論」，文章指，對於強加給中國的貿易戰，懼怕和投降都沒有用，只能使美國政客更加肆無忌憚地打壓中國，遏制中國發展，只有正視現實，勇敢面對，敢於應戰，達到以戰止戰或以戰促和的目的。

文章又指，幻想通過投降、退讓，祈求和勸說美國執政當局發發善心、回頭是岸是不可能的。中國有底氣、有信心，不想打但也不怕打貿易戰。

對於「文明衝突論」、「意識形態衝突論」和「制度衝突論」一類論調，文章指這是肆意誇大中美貿易戰的嚴重程度，恐嚇普通老百姓，唯恐天下不亂。美國已經對36個國家實施制裁或威脅實施制裁，這其中大多數國家的文明、意識形態和制度與美國相同或相似，由此可見目前世界的主要矛盾是美國少數極右政客與全世界愛好和平發展的國家和人民之間的矛盾，中美經貿摩擦絕不是甚麼「文明衝突論」、「意識形態衝突論」和「制度衝突論」。

美國對中國的遏制從未停止過

有人認為是中國試圖挑戰美國霸權，才使得美國把中國當作戰略競爭對手加以遏制，對於這種「指責中國論」，文章指這是完全罔顧事實，美國對中國的戰略遏制從來就沒有停止過。文章稱，遏制對手一向是美國為保證本身強勢的戰略慣性。不管是當年的蘇聯、日本、歐盟，還是今天的中國，不管是否具有相同的文明或制度，概莫能外。

(《經濟日報》 )