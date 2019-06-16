河北一歲童接種小兒麻痺疫苗兩日後死亡　官方介入調查

內地疫苗的安全問題一直受到廣泛關注。近日，河北一名一歲男童接種小兒麻痺疫苗後，出現昏厥、嘴唇發紫等症狀，兩日後經搶救無效死亡。 昨日（15日），當地官方表示，對死亡男童所涉疫苗展開認真規範的核查，對所涉及的人員進行嚴格的調查，查明原因，查清事實，依法依規進行處理。

涉事的河北保定白溝衛生院。（影片截圖）

根據早前河北保定白溝新城管理委員會通報的描述，6月10日，白溝新城的張女士帶著一歲的兒子在白溝衛生院接種首劑小兒麻痺疫苗後，男童當日出現哭鬧不止、腹脹等情況，張女士隨即帶兒子到醫院求診。

11日，男童又出現哭鬧不停、嘴唇發紫、昏厥的情況，接種人員告知張女士去上級醫院進一步檢查。12日，男童因哭鬧、腹脹再次送到醫院，唯男童最終經搶救無效不治身亡。

張女士則表示，10日兒子接種疫苗當天，兒子出現異常情況後即帶他到醫院求診，當時醫生給了通便用的開塞露，並表示「隨時觀察就行了」。11日張女士將兒子帶回到了白溝衛生院，當時專家指男童「沒事」，男童也沒有過敏反應。

涉事批次疫苗已封存

官方通報表示，事件發生後，白溝新城啟動《突發公共衛生事件應急預案》，成立了專門小組開展調查工作，公安部門已封存涉事批次的剩餘疫苗。

男童的疫苗接種記錄顯示，其注射的小兒麻痺疫苗生產廠家為北京北生研生物製品有限公司。（《紅星新聞》）

據張女士提供的疫苗接種記錄上顯示，其子注射的小兒麻痺疫苗生產廠家為北京北生研生物製品有限公司，產品批號為201710097。內媒通過第三方疫苗查詢平台查詢顯示，該批次疫苗信息正常，有效期至2019年10月25日。

15日，白溝新城管理委員會再發布通報，稱在相關專家指導下，對死亡男童所涉疫苗展開認真規範的核查，對所涉及的人員進行嚴格的調查，查明原因，查清事實，依法依規進行處理。

（綜合報道）