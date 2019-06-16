貴州茅台：原董事長袁仁國牽涉問題嚴重　嚴重破壞公司形象

撰文：江川
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茅台集團原董事長袁仁國5月因貪腐問題被「雙開」，遭開除黨籍及公職。
日前於貴州舉行的全省警示教育大會，茅台集團再度批評袁仁國嚴重破壞茅台形象。
茅台集團原董事長袁仁國5月被雙開。（資料圖片）
茅台集團官網消息稱，6月15日貴州全省警示教育大會召開第二天，茅台集團召開2019年第十八次黨委會，學習貫徹全省警示教育大會精神，研究部署茅台集團警示教育工作。會議指出，全省警示教育大會通報「袁仁國所涉問題相當嚴重，教訓極其深刻，嚴重破壞茅台形象」。通過此次全省警示教育大會，茅台集團上下要聚焦檢視問題，全領域、全方位找出問題整改，堅決杜絕茅台成為大型「圍獵場」和腐敗「重災區」，成為塌方式腐敗的典型。
14日下午，貴州省委召開「全省開展領導干部利用茅台酒謀取私利問題專項整治警示教育會議」，省委副書記、省長諶貽琴主持，省政協主席劉曉凱出席，會上通報了袁仁國嚴重違紀違法案及其他典型案例。
袁仁國擔任茅台集團董事長8年。2019年5月，他被免去貴州省政協經濟委員會副主任職務，撤銷政協委員資格，5月22日，中共貴州省紀委監委網站指稱袁仁國進行政治攀附，大搞家族式腐敗，決定將他雙開。
（澎湃新聞）