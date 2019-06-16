【海峽論壇】汪洋：願為和平統一創造空間　絕不為台獨分裂留餘地

第十一屆海峽論壇今日（16日）上午舉行開幕禮，全國政協主席汪洋出席並致詞。汪洋指出願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何餘地。

論壇開幕前，汪洋與國民黨副主席曾永權等台灣政治人物會面。（中央社）

第十一屆海峽論壇大會16日於福建廈門舉行，汪洋在開幕禮上致詞時提到，雖然兩岸現在尚未完全統一，「但中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一」。

汪洋表示，「和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大」，中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，提出的五項重大政策主張，每一項都是圍繞和平同統一展開，在堅持九二共識，反對台獨的基礎上，「我們願意與台灣各黨派、團體以及人士，開展廣泛深入的對話協商， 聚同化異、積累共識，一步一步的走向和平統一的目標。」



此外，汪洋還說，「台獨勢力圖謀分裂，挾洋自重，這是歷史逆流，不是與民眾心併，而是與人民為敵，我們願意為和平統一創造廣闊的空間，但絕不為個人形式的台獨分裂活動留下任何餘地。」他又指大多數台灣同胞認同自己是中華民族一分子，台灣島內「去中國化」，這就好比拔著自己的頭髮，想離開地球，這不可能得逞。

批民進黨打兩岸牌阻民間交流

汪洋在論壇開幕大會前，特別會見前來參加的台灣政要，包括國民黨副主席曾永權，以及親民黨、新黨等台灣政黨的代表。汪洋提到，台灣將要進行大選，民進黨極度想打「兩岸牌」，想利用外國勢力阻撓兩岸經濟交往、民間交流，包括極力阻撓海峽論壇，汪洋指今次報名參加論壇的台灣人士遠勝任何一屆，反映「民意不可違，大勢不可擋」。

本屆海峽論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，新增多個青年議題論壇，據主辦方統計，首次參加的民眾中有50%都是台灣青年。另外值得注意的是，福建省5月底發布42條《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，海論大會上會否有新的對台政策發布是外界的焦點。

（綜合報道）