【中美貿易戰】《求是》萬字長文澄清貿易戰十大問題

中美貿易談判陷入僵局，昨天（16日）出版的第12期《求是》雜誌上刊登的青原署名文章《認清本質 洞明大勢 鬥爭到底——中美經貿摩擦需要澄清的若干問題》。當晚的《新聞聯播》也播發了此文。 這篇約1.2萬字的文章澄清了貿易戰中的十個問題，文章指出，中國不會畏懼美方升級經貿摩擦的任何威脅和壓迫，中國別無選擇，沒有退路，只有堅決鬥爭到底。任何人、任何勢力切莫低估和小視中國人民的鋼鐵意志和打持久戰的強大韌勁。

習近平（右）和特朗普此前就中美貿易停戰達成暫時的共識，但如今看來，共識破裂。（新華社）

澄清美國「吃虧論」不符事實

文章開篇針對美國「吃虧論」的觀點表示，中美建交以來，在雙邊貿易方面，1979年至2018年，雙邊貨物貿易額從不足25億美元增長到6335億美元，增長了252倍；在雙向投資領域，過去40年，中美雙向投資由幾乎為零到累計近1600億美元，中美互為對方重要投資夥伴，投資的雙向性和互惠性進一步顯現。

文章進一步表示，國際貿易在整體上會增進參與國利益，但這種利益在參與國之間的分配可能是不均等的。中國也從中美經貿中獲得了利益，但這都是中國人民以勤勞苦幹獲得的，根本不是因為佔了美國的便宜。同時，中國處於生產價值鏈的中低端，美國處於價值鏈的中高端，中國在經貿交易中付出了更加巨大的代價。

對於美國提到的公平貿易，文章表示，美國一些人強調的「公平貿易」不是基於國際規則，而是以「美國優先」為前提，以維護美國自身利益為目標。這種絕對對等表面上似乎公平，但無視發展中國家的發展權，事實上就極不公平。

文章批評美國政府肆無忌憚濫用國家力量，以國家安全為由對中國企業進行技術封鎖。圖為美國總統特朗普。（資料圖片）

美國極限施壓錯判形勢

文章還批評美國一些人在「美國優先」旗號下，奉行單邊主義政策，將國內法凌駕於國際法之上，野蠻地運用單邊手段打壓他國，四面出擊製造經貿摩擦。

文章批評美國搞科技霸權主義，稱為了維護其經濟和科技領域的霸權地位，美國政府長期以來對中國實施高技術出口管制政策，在此次經貿摩擦中，更是肆無忌憚濫用國家力量，以國家安全為由對中國企業進行技術封鎖，對中國高科技企業進行圍堵遏制，竭力打壓中國高科技產業的發展，擠壓中國高科技產品的市場。

對於美國的極限施壓，文章表示，美國一些人判錯了形勢、找錯了對象、打錯了算盤。合作是有原則的，磋商是要平等、互利、誠信的，在重大原則上中國決不讓步。文章還分析了美國對於「製造業回流」的誤判，稱美國現任政府寄望通過加徵關稅、高築貿易壁壘等手段製造經貿摩擦，以貼「賣國標籤」、威脅加稅等方式要求美資跨國公司回流美國，不會達到預期效果。

特朗普從貿易戰中獲得政治利益的同時，他也在為此付出代價。（美聯社）

經貿摩擦不會壓垮中國經濟

文章還表示，自從中美經貿摩擦以來，美國經濟似乎還不錯，這成了美國一些人不斷升級經貿摩擦的所謂「底氣」。但在經濟全球化時代，貿易保護主義是毒藥而不是良方，搞經貿摩擦沒有贏家，傷人亦必傷己，且美國通過對華加徵關稅，損害普通美國消費者的利益。文章強調中美經貿摩擦不會壓垮中國經濟。

文章最後表明中國對待中美經貿摩擦的立場和態度，稱自美國一些人挑起經貿摩擦以來，中美雙方的分歧逐漸明晰，無非是零和博弈還是互利共贏、對立還是合作、封閉還是開放、壟斷還是競爭、單邊主義還是多邊主義等。到底是走霸權主義的老路，還是走構建人類命運共同體的新路，在這些重大原則性問題上，中國的立場和態度明確堅定、始終如一。