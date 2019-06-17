【逃犯條例．觀察】中央的「支持」　港府真的讀懂了嗎？

在經歷過上周日（9日）的大規模遊行示威和上周三（12日）的暴力衝突後，香港特首林鄭月娥於15日下午召開記者會，開場白和回答隨後記者提問環節，林鄭反覆強調中央對特區政府和她本人的理解、信任、尊重和支持。 幾乎與記者會同步，國務院港澳辦、外交部、香港中聯辦、外交部駐港特派員公署分別就香港修例問題發表談話，也不同程度表達了中央的支持、尊重和理解。 不過，中央對特區的「支持」事實上存在兩種意涵，毫無保留地支持特區政府依法施政，並不能簡單直接同等於支持某個人。中央的「支持」，港府真的讀懂了嗎？ 撰文：泉野

特首林鄭月娥周六（15日）宣布特區政府決定暫緩《逃犯條例》修例工作。（梁鵬威攝）

兩種「支持」差異大

中央毫無保留地支持特區政府依法施政，本無可厚非，但卻不是簡單直接同等於支持某個人。一方面，因兩制差異，在中央的全面管制權之外，香港還有高度自治權，兩者是看似對立實則統一的關係，所以中央對香港的制度、機制自然需要理解、尊重，並在重大核心問題上表達支持態度，如此特區政府才能放開手，因應香港所需來依法施政。這裏的「支持」是中性的，是由特區政府與中央的關係屬性所決定。

另一方面，具體到支持某個人卻是有前提的，也就是香港是否善治，市民的利益是否有保障，市民是否滿意。也就是鄧小平在1984年會見港澳代表時反覆說的，一切的衡量標準就是香港是否繁榮、穩定、發展，對香港來說是否是好事。顯然，這裏的「支持」，已經包含了一種經過實踐檢驗的評判和衡量。

林鄭月娥記者會反覆強調中央的「支持」，很可能只看到了第一層面的「支持」，而忽略了當幾十萬人走上街頭的反修例遊行示威發生後，當民怨已經沸騰到近乎壓制不住的時候，當香港的穩定與發展遭遇嚴峻考驗之際，中央對其本人的「支持」已經大打折扣。

梁振英處理「佔中」手法令中央震怒，但中央在口頭上依然支持梁振英「依法施政」。（梁鵬威攝）

中央以行動表達支持與否

前任特首梁振英就是很好的例子。5年前「佔中」運動發生時，梁振英鬥爭思維主導下的應對手法，使事態急劇惡化，令中央高層震怒，甚至傳出緊急介入，嚴令不能使用暴力。即便如此，中央在口頭上依然支持梁振英「依法施政」，甚至給予其政協副主席的職務，但同時卻要求他不爭取連任。中央如此做法，究竟是支持還是不支持？

在中共的話語體系裏，即便對某個人不支持，基於特定考量也不會直接說出來，而是通過一些具體的做法來表達「不支持」的態度。在這樣的政治傳統和文化下，就要求特區政府在溝通過程中具有足夠的能力和文化素養，去理解中央真正的用意。這又何嘗不是兩地之間經常發生溝通不暢的本質原因？

更進一步來看，這亦是外界往往直呼「看不懂」中央的根由所在。因為人們始終不能理解，一個威權政府究竟如何既懂得看市民「臉色」，又在原則問題上毫不讓步。

如此看來，中央今次的「支持」，港府以及林鄭本人，真的讀懂了嗎？