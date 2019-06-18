習近平將晤金正恩　官媒分析：重點為朝鮮半島無核化

國家主席習近平應朝鮮領袖金正恩邀請，將於周四至周五（20日至21日）對朝鮮進行國事訪問。習近平訪問期間將與金正恩舉行會談。 《人民日報》海外版的旗下微信號「俠客島」周一（17日）刊出採訪復旦大學朝鮮韓國研究中心主任鄭繼永教授的文章，解讀當中對中朝關係、朝美關係的影響等問題。 鄭繼永指，中朝領導人會見會談時最重要的議題是朝鮮半島無核化，要確認朝鮮半島完全無核化的各方意志與決心，繼續維繫朝鮮半島穩定局面，堅持對話和政治解決的方式。

金正恩本年1月第四度訪華時，到北京同仁堂股份有限公司同仁堂製藥廠亦莊分廠參觀，實地考察有關傳統工藝及現代化中藥加工生產線。（新華社）

對於中方領導人選擇這個時間點訪問朝鮮，鄭繼永表示，選擇這個時間節點具有深刻意義。目前，中朝關係處於高水平時期，雙邊戰略溝通常態化需要做出適當回應，同時朝鮮半島問題處於關鍵期，需要關鍵動力予以補充，才能維持維繫朝鮮半島的穩定與對話狀態。

鄭繼永指，當前，世界局勢處於轉型關鍵期，中國的態度決定著轉型的方向與態勢，中國在朝鮮半島問題上的穩定態度與堅定決心，推動東亞地區的局勢由小穩定走向大穩定。中國有態度，就是對世界的負責任，對朝鮮半島和平與穩定的負責任。

對於中朝領導人會見會談中可能會涉及的話題，鄭繼永指，最重要的是關於朝鮮半島問題，要確認朝鮮半島完全無核化的各方意志與決心，繼續維繫朝鮮半島穩定局面，堅持對話和政治解決的方式，通過彌合各方分歧協調重點問題的突破。而在目前朝美關係遲滯不前，局勢有令人擔憂的部分，此時中國外交的積極參與，將會賦予朝鮮半島問題的解決以新的動力，並提示新的方向。

鄭繼永指，除此之外，雙邊經貿問題也會被重點提及，比如如何適應新的形勢與時代，經貿合作做出有實質性的提升。

本年2月，一連兩日的「越南特金會」在越南首都河內落幕。出乎意料的是，白宮發布消息稱，兩國元首未在此次峰會上簽署任何文件，引發全球熱議。（路透社）

有可能走出朝鮮式的「新棄核道路」

美國總統特朗普11日表示，他10日再次收到金正恩的來信。鄭繼永指，這顯示金正恩願意通過會談來解決問題，並已經採取了諸如炸毀核試驗場、廢棄火箭發動機試驗場等舉動。面對河內會談中美國咄咄逼人的態度，朝鮮也很不滿，提出可能要走新道路。但這一新道路並非是重新回到對抗的老路上，而是有可能走出朝鮮式的「新棄核道路」。因此，金正恩去信，極可能是在奉勸朝美繼續走在會談的道路上，朝鮮拿出了行動，美國也應該拿出積極的態度，否則未來的核談判將可能不再以美國為中心舉行。

對於第三次「特金會」會否有可能舉行，鄭繼永指，目前，美國對朝鮮核問題的興趣在降低減弱。特朗普對朝核問題的興趣不像以前那麼強烈。但對於特朗普而言，朝核問題仍然有利用價值，即如何用在2020年爭取總統連任的成績單中。而對於朝鮮而言，也敏銳地捕捉到了這一點。因此，朝鮮也不想過度造成特朗普丟面子的結果，那樣只能雙輸。因此，才向特朗普投書，表達善意。

鄭繼永指，而對於特朗普而言，前面的河內會談其實有很多可取之處，只不過由於想得到更多而導致破裂，因此也想挽回已經達成的成果。因此，接住金正恩親筆信這一招，說不定也能帶來意外驚喜，也希望試一試，甚至是部分接納朝鮮的要求都有可能。