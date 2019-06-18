【中美貿易戰】封殺華為、介入南海　澳洲會成為下一個加拿大嗎？

一子錯滿盤皆落索，加拿大於去年底應美國要求，拘捕華為副董事長孟晚舟，成中美之間的磨心，對華經貿往來受嚴重打擊。 加拿大的例子顯示，中等國家如果在中美貿易戰裡「選邊站」，甚至淪為「馬前卒」，後果可以十分嚴重。可是相比加拿大，澳洲作為另一個親美中等國家，其實對華攻勢更加猛烈，但就下場就暫時相對較好。

按最近貿易戰進展，中方已開口要打「稀土牌」，限制對美出口，制肘美國高科技產業的生產線。就在這骨節眼上，澳洲稀土公司Lynas最近則與美國廠商合作，建立稀土生產線，拓展商機，另有報道更指，澳洲多間公司已經接近與新客戶簽訂協議，推進更多稀土項目發展。本來有主要供應者退出，由其他供應者補上佔便宜，算不上是一件過份事，但觀乎過去兩年中澳關係發展，視之為來者不善其實並不為過。

指控中國威迫利誘「干涉內政」

中加關係急轉直下，幾乎可說只有孟晚舟事件作單一原因，而中澳關係暗湧處處，就早已有跡可尋。近幾年澳洲政壇經常指控中國「干政」，不只暗中遊說澳洲政界人士，還以經濟力量威迫利誘澳洲工商界、學界和傳媒，要求對方遵行北京的意願。

澳洲總理莫里森。（資料圖片）

去年由於捐款人被指與北京有聯繫，有澳洲參議員陷入醜聞而辭職，觸發澳洲議會修訂《反外國干預法》，內容包括禁止外國干涉政治，加強洩露機密訊息的罰則，並將損害澳洲與他國經濟關係的行為定為犯罪。中方就此抗議，並視之為反華「獵巫」的舉動。

積極參與美國地緣政治戰略

尤有甚者，雖然加拿大在北美如同美國後花園，但講到參與美國的地緣政治戰略，卻遠遠不及澳洲般積極。

作為美國在南太平洋的主要盟友，澳洲近年積極配合華府，抵抗中國力量，力圖鞏固坎培拉於太平洋島國間的領導地位；與此同時，澳洲亦響應美國呼籲，籌辦宣示「航行自由」的行動，例如於去年10月，澳洲軍方聯同新加坡、馬來西亞、新西蘭及英國軍方，在南海海域進行為期三週的「國際安全演習」。另一方面，澳洲是少數明言封殺華為的國家，相反加拿大至今仍未明確表態，不一定會跟從美國號召。

由此可見，同樣作為美國的「馬前卒」，澳洲比加拿大走得更快更遠，然而中方的反制卻非常克制，並且相對低調。確實近來中國赴澳留學生下跌，中國投資也開始撤出澳洲房地產市場，但到了今年2月，北京才疑似限制進口澳洲煤炭。相對而言，中國半年來逐步禁制加拿大農產品，以至芥花籽商品、大豆和豬肉都無一倖免，而北京更在孟晚舟事件後拘捕兩名加拿大人。

中國官方近期對被視為「王牌」之一的稀土動作連連，令外界猜測中國可能以「稀土牌」反制美國。（資料圖片）

加拿大「道義上」更說不過去

為甚麼澳加會有「差別待遇」呢？大概在北京眼中，澳洲作為美國盟友，從經濟面和軍事面明刀明槍給予支持，道義上還說得過去，給予對等還擊即可，而加拿大則完全是另一回事：美國以違反伊朗禁令為理由，要求加拿大逮捕孟晚舟，渥太華一則忽略箇中政治動機，二則不考量做法有「擄人勒索」之嫌，三則不留有一線事先作些許警告，故此已被中方列為「背信棄義」的宵小之輩，也不用講究是否對等還擊，反而應該要狠狠重擊。

不過這代表澳洲可以躲在美國身後高枕無憂嗎？儘管澳洲總理莫里森稱，其政府可以同時支持「朋友」（美國）和「客戶」（中國），事實卻是中澳交惡的趨勢經已開始，中方反制亦陸續到位，假如坎培拉繼續沿此路走下去，繼續在中美貿易戰高調現身，難保不會遭遇另一宗「孟晚舟事件」，以至北京有足夠的政治動機以及道德理據，一口氣清算澳洲近年對華所作所為，如加拿大般成為殺雞儆猴的例子。