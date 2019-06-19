【海峽論壇．觀察】汪洋講話中的兩點不尋常之處

6月16日，第十一屆海峽論壇在福建廈門舉行，全國政協主席汪洋在開幕致詞中表示，「中國的主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實從未改變，兩岸同胞希望結束政治對立和敵對狀態、希望統一國家的願望從未改變，祖國必須統一，也必然統一」。 不過經外界解讀，發現該致詞有兩個不尋常之處。首先，汪洋沒有提及「一國兩制「，再者，他說「和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大」。 汪洋未提及「一國兩制」的原因是什麼呢?？這是否代表北京顧及台灣和香港社會的看法呢？

從時間點來看，在2019年1月2日，國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，針對統一提出「習五點」，強調和平統一、實施「一國兩制台灣方案」的主張，但「習五點」卻被台灣社會解讀成「中國併吞」的開始，而「一國兩制」也成為台灣政客強烈反對的政治詞匯。例如，被視為親中的高雄市長韓國瑜在6月15日的造勢活動中提到對於「一國兩制」的看法，則表達說他如果有機會當上總統，保證「一國兩制」絕對不會在台灣這塊土地出現，「除非、除非、除非、Over my dead body」。

第十一屆海峽論壇在廈門召開。（中央社）

此外，香港《逃犯條例》修訂爭議及民眾反修例遊行，也被台灣社會認為這象徵「一國兩制」在香港的失敗，並讓許多政治人物將「今日香港、明日台灣」做某種程度的連結，強調「反中」抗爭的重要性。

雖然表面上看起來，汪洋選擇避免在敏感時機提及「一國兩制」是合情合理，但如果瞭解中共的性格，就知道中共並不會因為台灣單方面的反對或批評就改變做應該做的事。換言之，口頭上不提「一國兩制」很可能只是一個策略，並非代表中共放棄「一國兩制」的做法。而如果對照歷年海峽論壇中的開幕致詞，其實都沒有出現「一國兩制」的詞語，顯示中共並非考慮近期台灣和香港對「一國兩制」的情緒感受，而僅僅只是慣例。

不過另一個不尋常之處則應該注意，當汪洋提到「和平統一對兩岸來講成本最小，對同胞來講福祉最大」似乎暗示著「和平統一」不再是唯一選項，而只是一個達成統一的方法和手段。如果仔細觀察，這跟以往中共強調「不放棄武力」，但武力只是針對「台獨勢力」和「外來勢力」即所謂的「中國人不打中國人」的說法有些微妙的差距。

第11屆「海峽論壇」台灣媒體人黃智賢演說，表示「一國兩制是對台灣的最大體貼」。（中央社）

如果將這兩者統合起來，並且加上台灣統派黃智賢在海峽論壇上的發言，或許會讓情況更加明朗。黃智賢說「一國兩制是對台灣的最大體貼」，是建立在汪洋所謂的「祖國必須統一，也必然統一」的前提下，則台灣的未來方是如何才有著「和平統一、一國兩制」的選項。換言之，當「祖國統一」成為必然時，台灣人民則必須思考統一的方法和路徑，而當台灣人自己追求和認同「一國兩制」時，也才能破除「一國兩制」的污名化。

因此，關鍵的問題顯然是什麼情況下是「祖國統一」成為必然，因為它代表著兩岸局勢已經發生天翻地覆的改變，同時台灣人也開始構想和思考「和平統一、一國兩制」的可能性。