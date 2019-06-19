【貿易戰現轉機】央視突改播《黃河絕戀》：二戰中美軍人愛情故事

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（18日）同中國國家主席習近平通話，確定兩人將在下周日本G20峰會期間會晤。中美貿易戰僵局出現轉機。 曾連續播放《英雄兒女》、《上甘嶺》等抗美援朝電影的央視電影頻道CCTV6，在習特通話的翌日（19日）上午10點多臨時改播講述中美軍人合作抗日的愛情電影《黃河絕戀》，引起外界關注。

官媒旗下的自媒體發文稱CCTV6播放了電影《黃河絕戀》。（微博）

官媒《人民日報》海外版旗下自媒體俠客島19日在微博發文稱，「今天上午，CCTV6電影頻道播放電影《黃河絕戀》，講述了二戰期間，美國飛行員與中國八路軍女戰士之間可歌可泣的愛情故事。」

CCTV6官方微博重點推薦電影《黃河絕戀》。（微博）

此外，CCTV6電影頻道19日也在官方微博上公布了當天的節目單，稱「今日重點推薦電影《黃河絕戀》」，並發放預告片，強調「《黃河絕戀》通過外國人的視角，生動地展示了中國人民不屈的精神。曾獲得金雞獎最佳女主角、百花獎最佳故事片等多個獎項。」

有內媒對比此前播出安排表發現，今天本無《黃河絕戀》的播出計劃，是臨時改播。據澎湃新聞報道，CCTV6電影頻道今早7點發布節目單顯示，《黃河絕戀》在今天10點21分播出，而澎湃新聞查詢上周部分紙媒刊發的《電視節目表》發現，CCTV6原計劃在今天10點10左右播出影片《我為相親狂》。

而根據影視資料，《黃河絕戀》的背景是二戰時期，由Paul Kersey飾演的美國飛行員歐文，執行任務時飛機墜落在中國境內，他與內地女星寧靜飾演的八路軍女戰士安潔相遇，兩人產生了愛情，並一起抗擊日本侵略者。

影片中，在黃河邊，歐文向安潔告白，二人擁吻。當要渡過黃河時，眾人被日軍突擊，安潔等人先後犧牲，歐文則渡過了黃河。據悉，在現實中，寧靜與Paul Kersey曾閃電結婚，育有一子，唯二人其後離婚。（資料圖片）

據此前報道，中美貿易戰升級時，CCTV6電影頻道5月曾臨時改播《英雄兒女》、《上甘嶺》、《奇襲》、《鐵道衛士》等抗美援朝戰爭電影。當時有分析認為，宣傳部門意在展現對美不退讓的姿態。

央視上月曾連續數天播放了反映「抗美援朝」戰爭的影片。（資料圖片）

CCTV6電影頻道這次不再「抗美」，不少網民也看出箇中玄機，「記得美國加關稅那天，CCTV6播的是《上甘嶺》，昨晚互通電話，今天就成了講述中美愛情故事的《黃河絕戀》了。CCTV6啥時候成了中美關係晴雨表啦？」

其他網民的觀點：