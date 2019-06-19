【中美貿易戰】環時：投降主義後患無窮　不懼戰才有好結果

美國總統特朗普與國家主席習近平商定下周在日本大阪G20峰會期間會晤，令中美貿易戰出現緩和跡象。 官媒《環球時報》刊文指，中方近一個多月毫不懼戰的立場和表現，成功向美國傳達出強硬訊息；而中國如果想獲得一個好的談判結果，就必須不懼戰，敢於堅持，「投降主義」只會使國家在節節後退中接受後患無窮的條件。

文章指出，中國有共產黨的堅強領導，有政治核心，確保在重大關頭的戰略定力。（資料圖片）

文章以〈不懼打才有的談，中國清醒而堅定〉為題，稱談判的格局和結果很多時候要靠「打出來」，中國要想獲得一個好的談判結果，就必須不懼戰，敢於堅持。

文章指出，這一個多月來，中方毫不懼戰的立場和表現，成功向華盛頓傳遞「中國壓不垮」的訊號，也令美國明白自身必須準備迎接一場持久的貿易戰，與中國一起承受相應的損失。而美國社會反對繼續升級貿易戰的聲音急劇上升，「在給中國製造壓力的同時，美國政府自身的壓力同步上升。中美雙方接下來越來越需要拼意志，狹路相逢勇者勝的規律逐漸開始主導中美這場遊戲。」

「黨的堅強領導確保戰略定力」

文章續指，中國為國家的主權完整和平等尊嚴而戰，為發展和權利而戰，而美國卻沒有打貿易戰的理由。過去一個多月的激烈交鋒，令美國清楚中國不是好恐嚇、欺負的。中國實力的強大以及對國家意志的支撐能力進一步得到驗證，在美國氣勢洶洶的壓力之下，中國做到整體上的有條不紊。

文章結尾道，中國有共產黨的堅強領導，有政治核心，確保在重大關頭的戰略定力。少數人難免怯懦，甚至被嚇倒，投降主義很容易蔓延，使國家在節節後退中接受後患無窮的條件，並把對中國恣意妄為的權力交給美方。然而中國沒有陷入那種局面，集體意志堅強和持久。美國政府和美國全社會也看清這一點。「我們一以貫之地往前走，勝利是我們唯一的彼岸。」