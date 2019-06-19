央視曝火箭軍士兵「請戰血書」　正值2013年中日釣魚島爆激烈對抗

央視近日一則關於火箭軍的報道，意外出現一封落款為2013年2月的「請戰血書」。當時正值中日釣魚島爆發激烈對抗，該「血書」意味著解放軍在當時可能面臨開戰危局。

請戰血書的落款時間是2013年2月，正值中日釣魚島爆發激烈對抗。（影片截圖）

6月18日，央視報道火箭軍某旅導彈發射先鋒連時，意外出現一名士兵所寫的「請戰血書」，雖內容不甚清晰，但可以見到「請戰書」三字，以及落款時間是2013年2月1日。此外，這則報道還披露不少火箭軍「東風-15」系列短程彈道導彈發射車，以及導彈豎起的畫面。

2012年底至2013年上半年，中日之間圍繞釣魚島（日本稱尖閣列島）爆發過激烈的對抗。當時，日本政府按計劃完成對釣魚島「國有化」的行動，導致兩國緊張局勢急劇升溫。中國政府多次派遣海監船在釣魚島12海里附近海域巡航，宣示主權，而日本海上保安廳亦頻密派出艦船驅逐中國船隻。

事後諸多公開報導顯示，解放軍被指已做好臨戰準備，其中或許就包括上述的「請戰血書」，亦有指解放軍可能會動用當時二炮部隊的導彈來進行威懾。據了解，中國「東風-15B」導彈於2003年服役，最大射程超900公里，能夠在中國沿海地區部署威懾到日本的沖繩基地、九州島大部、本州島小部分基地。

《多維新聞》分析指，過去十年除了中日釣魚島激烈對抗以外，南海亦讓解放軍陷入開戰的危險邊緣。