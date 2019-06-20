【習近平訪朝】中國學者：東方文明正復興　中朝合作推東北亞發展

中國國家主席習近平周四（20日）早上乘專機離開北京，展開其首次訪問朝鮮之旅。 社科院世經政所副所長鄒治波在官媒《中國日報》撰文指出，習近平此行有三大目標，分別是使中朝關係發展進入全新格局、為朝鮮半島無核化進程注入新動能，以及為東北亞形勢發展開創新局面。

鄒治波認為，當前世界格局和形勢發生重大變化，「在一個不穩定不確定的世界中，作為具有傳統友好關係鄰邦，中朝如何發展長期穩定的高水平友好關係」，可預期習近平將對此做出戰略規劃、指明方向、奠定基石。習近平亦會推動中朝在政治外交、經濟貿易、人文交流等各個方面達成具體務實的重要成果，推動兩國走深、走實。事實上，中朝都是社會主義國家，都在探索符合國情的社會主義道路，習近平將會推動中朝兩國互學互鑑、共同發展，開創新時代社會主義國家合作共贏的新模式，推動中朝關係發展進入新時代。

鄒治波認為習近平首次訪問朝鮮將會有三大目標。（資料圖片）

鄒治波續指，朝鮮半島無核化進程當前處於十字路口，一方面是朝鮮已對國家政策作出重大調整，並採取「凍核」以顯示其決心，美朝關係亦大幅緩和並舉行過兩次峰會；但另一方面由於在棄核概念和模式上的嚴重分歧，無核化進程陷入僵局，美朝雙方互相指責、推責。

中國是朝鮮半島無核化的堅定推動者，既與美國保持多年合作關係，又與朝鮮保持並發展傳統友好關係，完全可以在半島無核化進程中發揮重要推動作用，「中國一方面全力支持朝方集中力量進行經濟建設，另一方面也全力支持朝鮮致力於無核化目標，並全力支持在無核化進程中解決朝鮮正當合理的安全關切，這都會給朝鮮繼續堅持目前正確道路以堅定信心」，故習近平此行必將為無核化進程注入新動能。

至於東北亞形勢發展方面，鄒治波認為當前世界格局和秩序正在深刻演變，「世界經濟重心正從歐美轉向以中日韓為中心的東北亞，東方文明正呈復興之勢，東北亞擁有美好的發展未來」，但亦需要各國走出封閉、對抗，走向和解、合作，邁向「一體化」，建立經濟貿易、社會文化和政治安全融合的命運共同體。

鄒治波表示，由於歷史原因，朝鮮是東北亞「一體化」的不確定性和脆弱性因素，中國則與日本、韓國及朝鮮均保持密切合作友好關係，「在當前形勢下，中國將推動朝鮮與各方關係的發展，推動東北亞形勢繼續向好發展」。此外，中國是世界大國和東方文明國家，完全可以發揮自身政治、經濟、文化等獨特的作用，推動和引領東北亞「一體化」進程發展。鄒治波認為，習近平此行是將是朝鮮納入東北亞發展大格局，特別是以「一帶一路」建設推動東北亞「一體化」發展的重要契機。

（中國日報）