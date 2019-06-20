【習近平訪朝】朝媒發表署名文章　新華社：朝鮮民眾深表贊同

中國國家主席習近平周四（20日）歷史性首度訪問朝鮮，此前更已在當地主要媒體的頭版發表署名文章。 據官媒《新華社》報道，不少朝鮮民眾都有閱讀、談論中朝關係，熱烈歡迎習近平到訪。

其中退休前是平壤著名「萬壽台創作社」畫家的68歲長者金達賢，他稱對中國有深厚感情，亦十分贊同習近平在文章中所提到的內容，堅信中朝友誼必將傳承並發揚光大，「我深信此次訪問必將能取得圓滿成功，我真誠而熱烈地歡迎習近平同志訪問我們國家。」

另一名曾經參加過韓戰的91歲長者李東三亦再三強調，中朝友誼是由鮮血凝成，永不磨滅，「得知習近平總書記要訪問朝鮮，我非常興奮……朝中友誼，萬古長青！」

此外，朝鮮華僑聯合會中央委員會委員長賽鐵軍在受訪時稱「親望親好，鄰望鄰好」，認為中國歷來將朝鮮看作親密的同志和兄弟，他作為在朝華僑是深有感觸。賽鐵軍指，從習近平的文章中，能看到中國政府的堅定立場，中國將同朝鮮一道繼承傳統，面向未來，推動中朝關係在新時代破浪前進，亦認為習近平此行將進一步深化中朝友好關係、加強務實合作、維護地區穩定。

目前正在平壤外國語大學中文系從事教學工作的中國教師代娜新更稱，習近平訪朝將極大推動兩國友好關係發展，讓她對未來做好自己的本職工作愈來愈有信心；至於來自中國留學生徐浩則稱讀完習近平的文章後感觸很深，「中朝兩國關係愈好，我未來的事業也會愈好。」

（新華社）