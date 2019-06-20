【中美貿易戰】黃奇帆：美封堵華為等中國科技企業　美企可能先死

中美貿易戰持續。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆今日（20日）在中美經貿摩擦關鍵議題研討會上表示，美國挑起貿易戰，是逆全球化、逆勢而動的行為，損人不利己，將以失敗告終。

黃奇帆表示，事實上95%以上增加的關稅是由美國進口商承擔的，成本壓力最終會轉嫁給美國民眾。美國企業和民眾意識到這種行為的不合適，要求美國政府停止加徵關稅的聲音此起彼伏。

他又指，美國對華為等中國高技術企業封堵，固然會對中國企業帶來損失，但美國高科技公司的市場20%到50%長期服務於和出口於中國市場，所以很可能中國企業還沒死亡，美國企業先行死亡，因為市場份額減少20%到50%，這個企業虧損、倒閉是避不可免。「所以，貿易戰沒有贏家，只會帶來一損俱損，雙方雞飛蛋打的局面。」

「三增一減一補」是中國應對貿易磨擦「殺手鐧」

黃奇帆強調，越是貿易摩擦發生，對中國來說，越要在供給側結構改革上對製造業的產業鏈、供應鏈、價值鏈推動「三增一減一補」。應該增加中國產業鏈的品牌集群，增強供應鏈的配套體系，提升價值鏈跟各國之間多方面的融合；而政府要在「三鏈」的營商環境上進行改善，降低「三鏈」融合發展成本；企業特別要對自己產業鏈、供應鏈中的薄弱環節「打補丁」，「這是我們這個階段抵禦貿易摩擦的一個殺手鐧。」