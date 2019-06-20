【中美角力】派軍艦穿越台海示威　加拿大無懼中國再開新戰線？

自從去年底孟晚舟被捕後，加拿大與中國關係急轉直下，對華農產品出口全線受挫。半年來渥太華都相對低調，持續口頭抗議和爭取盟友支持，除此之外都沒甚麼大動作。 不料到了最近，加拿大皇家海軍居然派出哈利法克斯級巡防艦里賈納號，在18日凌晨由南向北穿越台灣海峽。

美國無疑是始作俑者

加拿大因為得罪了中國而「無運行」，北京全面封殺加國出產的芥花籽商品、大豆和豬肉，另有兩個加拿大人在華被高調拘捕，此時此刻派遣軍艦到台海宣示「航行自由」，無異於火上加油，令兩國早已凍結的關係雪上加霜。不過穿越台海作為一種示威方式，美國無疑是始作俑者。

里賈納號是加拿大的主力作戰艦艇。(網上圖片)

過去多年來美軍進出台海，但大多都止於無聲示威，主要在於向解放軍耀武揚威，少有大肆鋪張對外宣傳。惟有到了近年，隨著中美展開全方位角力，敏感的台海議題也成為美方調動的棋子之一。華府鼓勵美台軍政高層交流，出售潛艇技術和大批軍火，當然更少不了美軍親自落場，藉由高調穿越海峽地帶，從而「提醒」北京，中美目前仍然是「共管台海」。

「同盟韌性」令人挖目相看

其實早在加拿大之前，法國已於4月「仿效」美國，派遣軍艦穿越台海，當時就有美國官員透露，美國其他盟邦或許會考慮跟進。是次情況之特殊是在於，加拿大半年來吃盡苦頭，現屆杜魯多政府更是內外交困，年底大選肯定是一場苦戰，形勢並不樂觀，此時竟然「摸老虎屁股」，似乎是已無懼於成為中國「殺雞儆猴」的樣板，冒上招來更大規模「限加令」的風險。

孟晚舟事件假如僵持下去，對加中關係肯定有害無益。圖為杜魯多2017年訪華晤習近時的情況。(視覺中國)

誠然美國在外交場上依然坐擁不少優勢，「同盟韌性」之強令人挖目相看。畢竟孟晚舟事件的真正主謀是華府，渥太華只是代為執行，然而所有後果幾乎全由加拿大承擔，美國嘴上給予支持，但從未說要在經貿面上出錢出力，填補中國撤出的空隙。儘管如同被美國「擺了一道」，加拿大看起來尤如「無怨無悔」，還在繼續響應美國堵華之舉，到頭來除了招來中方怒火和報復，究竟會得到甚麼政治資本呢？

加方藉此掙回些許面子

加拿大與中國鬧翻，貨賣不出去，人又被抓去，面子裡子都丟清光，說渥太華是無計可施也絕不過份。

或者正因如此，加方刻意派遣軍艦到台海為華府張目助威，藉此於國際舞台掙回一些面子，並再度向華府表忠心和求援，況且按中加關係現狀，多一點火花已無關大局。這件事也反映，美國與盟友對華發動全方位攻勢，各項議題均具有「連動性質」，即使是已遭全面壓制的加拿大，也想從其他領域撈些許甜頭。可是加拿大此舉很可能是誤判，低估中方拿加方祭旗的決心，結果得不償失。

無論如何都好，以中國的海空軍力加上戰略武器，要在台海「拒止」外力介入，相信差不多已成定局，而且任由美加法怎樣「表演」都好，各國政府至今仍實行「一中政策」，台海問題僅屬「半國際化」，北京愈來愈能夠掌握事態發展。總而言之，雖然美國的外交資源比中國豐富，但中國只要保持周邊主導權，保障「核心利益」並非難事，加拿大之類「美國盟友」充其量只能在場邊吶喊幾聲，根本不成氣候。