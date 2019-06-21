【觀察】習近平訪朝兩大目的　朝美談判料現轉機

中國國家主席習近平對朝鮮國事訪問已經結束，儘管行程不足兩日，但釋放出諸多重要信息。結合此前多方渠道透露出的信息可以看出，習近平此行目的聚焦兩個方面，一是改善中朝雙邊關係，二是推動朝鮮半島無核化。習近平訪朝將成為朝美無核化談判的重要轉捩點。

6月20日，中共中央總書記、國家主席習近平在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩會談。會談前，習近平和夫人彭麗媛同金正恩和夫人李雪主合影。（新華社）

此次為期兩天的訪問是中國領導人14年來首次對朝鮮進行國事訪問，在時間上適逢習近平在20國集團(G20)日本峰會期間會晤美國總統特朗普的一週前，他在莫斯科會晤俄羅斯總統普京的兩周後。

據中國官方媒體報道，習近平表示，中方願為朝方「解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，願同朝方及有關各方加強協調和配合，為實現半島無核化和地區長治久安發揮積極建設性作用。」

朝鮮領導人表示：「朝方願保持耐心，同時希望有關方同朝方相向而行，探索符合各自合理關切的解決方案。」

習近平還說：「國際社會普遍希望朝美談下去並談出成果。」

習近平朝鮮之行獲得罕見高規格接待（圖源：新華社）

有媒體分析稱，習近平訪朝將成為朝美無核化談判的重要轉捩點。朝鮮可能向習近平介紹，重新策劃的無核化談判構想後，希望習近平在G20峰會期間捎口信給特朗普。

中共中央對外聯絡部在此前的媒體吹風會上也表示，習近平的訪問將有助於中朝關係「掀開新篇章」，並就如何「推動半島問題政治解決進程取得新進展」展開討論。

「雙方均鼓勵有關各方珍惜來之不易的半島對話緩和勢頭，堅持實現半島無核化方向。」中國官方媒體援引中共中央對外聯絡部的話報道稱，此言很可能是指美國。

另外，習近平行前在朝鮮媒體發表署名文章，強調此訪將「為中朝傳統友誼賦予新內涵」、「為中朝關係發展注入新動力」、「為地區和平穩定開創新局面」。三個「新」字突顯中朝關係新的走向。

有分析表示，習近平將此行安排在俄羅斯、吉爾吉斯、塔吉克訪問之後、G20峰會之前、中美貿易談判陷入僵局之際，將對中朝關係、東北亞局勢，甚至更大範圍的國際關係走向有深遠影響。