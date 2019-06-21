【中美貿易戰．觀察】談判將重啟　官媒連載三文批美「戰略迷誤」

中美貿易談判將重啟，官媒《人民日報》在周五（21日）刊出題為《評美國一些人戰略迷誤的危險》的署名評論文章，表明如果要威脅、恫嚇、訛詐，迫使中國犧牲發展權、損害主權及尊嚴，「必然是危險的戰略誤判，也註定選錯了歷史方向」。 值得一提是，該篇《評美國一些人戰略迷誤的危險》是全文的下篇，《人民日報》在上周五（14日）及周二（18日）已刊出上篇及中篇，以洋洋萬多字去闡述中美貿易戰的中國立場及對美國的批評。

文章說明美國最根本的戰略迷誤是「逆經濟全球化的潮流而動」。（視覺中國）

上篇以「世界潮流浩浩蕩蕩不可阻擋」為主題，說明美國最根本的戰略迷誤是「逆經濟全球化的潮流而動」，強調「任何國家要想發展，必須遵從歷史規律、順應時代潮流。唯我獨尊、逆流而動，終將被歷史車輪碾壓」。

中篇是大談「世上本無『修昔底德陷阱』」，指出中美關係並非是難以擺脫的零和博弈，並引用國家主席習近平的說話「國與國只要平等相待、互諒互讓，就沒有通過協商解決不了的問題」，認為「以合作化解衝突，以理性管控分歧，在尊重彼此核心關切、懂得維護共同利益的前提下施展『戰略想象力』，方能走出戰略迷誤，享受人類命運共同體帶來的和平與安寧」。

文章認為美國要走出戰略迷誤，須以合作化解衝突，以理性管控分歧，尊重彼此核心關切、懂得維護共同利益。（資料圖片）

最新的下篇則是重申「正義的事業是任何人都攻不破的」，而合乎邏輯、順應潮流的正義事業，就是「中國的蓬勃發展、中華民族的偉大復興」。文章指，歷史和現實證明，任何人都無權剝奪中國人民追求美好生活的權利，「任何力量都不能阻擋中華民族實現偉大夢想的步伐」，美國對中國的戰略迷誤，只是歪曲事實和誤判形勢。