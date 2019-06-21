【中美角力】杜魯多向特朗普求援　加拿大為何對美「死心塌地」？

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（20日）在白宮會見加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面，其間表示出席大阪二十國集團（G20）峰會時，會於「習特會」上提及兩名在華被拘捕加國公民的事。 眾所周知，一切事端緣於加方應美國要求，拘捕華為副董事長孟晚舟。解鈴還需繫鈴人，本來找美國幫忙並不出奇，但想到半年來加拿大深受中國打擊，而華府並未予以實質支援，驟眼看杜魯多的「死心塌地」令人費解。

加拿大送上三份見面禮

杜魯多這一次登門拜訪，當然不會兩手空空就去見主人家。上周四（13日），加拿大外長方慧蘭率先派出第一份見面禮，表明政府不會介入孟晚舟引渡案，否則會令人覺得受「外國勢力影響」而改變做法，導致加拿大公民的安全受到威脅。這番說話無非有兩個重點，一是加拿大堅定不移地站在美國一方，繼續拘留孟晚舟，二是不點明批評中國，將事件責任全數推到北京身上。

2018年12月1日，華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華被捕。（資料圖片）

僅僅5天（18日）後凌晨，加拿大海軍響應美國呼籲，派出哈利法克斯級巡防艦里賈納號，由南向北穿越台灣海峽，藉此宣示西方陣營的「航行自由」。其實美國近年為了對華示威，「證明」中美至今仍然共管台海，高調穿越海峽地帶，並鼓勵盟友加入抗議行列，今年4月法國便派出軍艦「仿效」美軍，只是想不到加拿大已經身陷對華困局，居然還會進一步「走上火線」。

如果說上述兩份見面禮都只是「小動作」，杜魯多在白宮即親自向特朗普「送大禮」。中國近日已放風要打「稀土牌」，擾亂美國高科技產業的生產線，令華府大為緊張，到處尋求替代供應，此時加拿大便「雪中送炭」，白官聲明即透露，兩國領袖已指示官員，建立稀土合作計劃，此舉有助美方長遠抵銷中國的反制，對加方來說亦算是開拓一條貿易渠道。

應該盡快「送走」孟晚舟？

如果純粹從實力對比看，加拿大最好辦法應該是盡快「送走」孟晚舟，不論是遣返她回中國，抑或引渡到美國，總之快快將這個「麻煩」遞送出境，由中美兩國自行解決衝突。可是經過那麼多風風雨雨，加拿大「代替」美國全數承受中國重擊，杜魯多倒不是想辦法「送瘟神」，相反還特意到華府求援和請示，期望特朗普在G20代為向中方交涉。

特朗普與習近平會在下周的G20峯會期間會面。（資料圖片）

加拿大之所以對美國「死心塌地」，甘心為替華府「冒險犯難」，可不是單純的利益關從可是解釋得到。以加國主流媒體《環球郵報》為例，涉華社評故然會強調美國是加拿大最重要的貿易夥伴，但其支持美加同盟的最大理據卻是「價值觀」趨同，該報認為兩國均擁護「民主」、「自由」、「法治」、「三權分立」，與「中國」大相逕庭。

美加兩國屬「價值共同體」

有人會反駁，這只是冠冕堂皇的意識形態論調，但事實是許多美國盟友都持這種態度。澳洲指控中國「干政」、封殺華為又介入南海，近年和加拿大一樣遭受中國反制，由商貿到投資都大受影響，不過總理莫里森仍在大選仍明言，中國是「客戶」，美國是「朋友」，坎培拉期望會做到兩邊平衡。雖然其言論惹來華裔選民批評，然而他最終仍意外勝出。

客戶之間只講真金白銀，朋友就可以不太計較眼前得失，無論特朗普的承諾如何不可靠，美加兩國都屬於「價值共同體」。北京對此大概了然於胸，所以目前都剛柔並濟，對加拿大和澳洲「殺雞儆猴」，對德國和日本則給予貿易優待，盡力保持擂台上是兩強均勢。畢竟正如國際關係專家金燦榮所言，歐洲和美國是「家人吵架」，中國則完全是「外人」，對方不落井下石就已很好，而其判斷實則適用於整個西方陣營，中國需要做好自己的事，不能盲目指望外援相助。