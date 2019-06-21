深圳前政法委書記蔣尊玉受賄案二審維持原判囚終身

被稱為「五毒幹部」的深圳市原市委常委、政法委書記蔣尊玉因受賄8千多萬元財物，前年8月一審被判無期徒刑。蔣尊玉其後提出上訴。 周五（21日），廣東高院對該案二審宣判，維持廣州中院一審判決，以受賄罪判處蔣尊玉無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

據法院審理查明，1996年至2014年，蔣尊玉利用職務便利，為他人在承接工程、地產開發等方面提供幫助，直接或通過他人收受多個單位和個人給予的財物折合人民幣3265萬元、港幣4670 萬元。

法院二審維持蔣尊玉無期徒刑的判決。（網上圖片）

此前據《法制晚報》報道，蔣尊玉18年的貪腐之路，隨著他的不斷升遷「胃口」越來越大。報道指，蔣尊玉的第一次受賄，是在任深圳市規劃國土局龍崗分局局長期間。

當時，蔣接受「深圳市龍園山莊實業發展」公司董事長莊某，用紙箱裝的100萬人民幣，將當地一塊荒地的土地使用權批准給了該公司。隨後，蔣尊玉仕途一路高升，蔣單筆受賄最多的一次，是2013年接受某教育機構負責人姚某2000萬人民幣的「好處費」。

廣東省紀委官方刊物《廣東黨風》曾稱蔣尊玉為「五毒幹部」，指控他曾挪用公款送禮，還多次接受私企老闆的安排，沉迷嫖妓賭博等不良嗜好；其家庭成員亦生活奢華，子女出國留學和旅遊消費皆有企業老闆「買單」，其妻更直接參與權錢交易，負責為蔣尊玉拉線收賄。

（澎湃新聞、法制晚報）