中石油獨山子石化分公司現窩案：2月份以來已有4人落馬

6月22日11時30分許，黑龍江省紀委監委網站同時發布了兩則消息：中國石油獨山子石化分公司黨委原書記付德新涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查；中國石油獨山子石化分公司北京聯絡處原主任張鵬江涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。 此前，中石油已經有兩名和中國石油獨山子石化分公司相關的幹部被查。

中國石油獨山子石化分公司黨委原書記付德新（左）和中國石油獨山子石化分公司北京聯絡處原主任張鵬江。（網絡圖片）

中國石油獨山子石化分公司坐落于新疆克拉瑪依，其前身是1936年成立的獨山子煉油廠，現有煉油廠、乙烯廠、熱電廠、研究院等單位，員工1.2萬人。今年2月以來，中國石油紀檢監察組和遠在黑龍江的伊春市監委已陸續查處該公司4名幹部。

2月12日，黑龍江省紀委監委網站援引伊春市監委消息稱，中國石油規劃計畫部副總經理胡永慶涉嫌嚴重職務違法，目前正接受監察調查。胡永慶工作就起步獨山子煉油廠，曾任中國石油獨山子石化分公司黨委委員、副總經理多年。

3月27日，黑龍江省紀委監委網站消息稱，中國石油廣東石化分公司商務部黨支部書記、主任馬文軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中國石油紀檢監察組紀律審查和伊春市監委監察調查。

馬文軍與胡永慶交集頗多。他曾任中國石油獨山子石化分公司煉油廠黨委書記、副廠長、紀委書記，中國石油獨山子石化分公司煉油廠黨委書記、副廠長等職，2018年4月起擔任中國石油獨山子石化分公司總經理辦公室（黨委辦公室）主任。

中國石油廣東石化分公司商務部黨支部書記、主任馬文軍（左）和中國石油規劃計畫部副總經理胡永慶。（網絡圖片）

6月22日一同被通報的付德新和張鵬江交集也頗為深厚。

2007年3月，付德新開始擔任中國石油獨山子石化分公司黨委書記、副總經理，當時，張鵬江為中國石油獨山子石化公司辦公室（黨委辦公室）副主任，北京聯絡處黨支部書記、主任。

2007年12月後，付德新為中國石油獨山子石化分公司黨委書記、副總經理兼新疆油田分公司（克拉瑪依市）黨委常委，直到2014年7月退休，而張鵬江在2013年11月後才卸去中國石油獨山子石化分公司辦公室相關職務，專職任中國石油獨山子石化分公司北京聯絡處正處級幹部，並在2015年3月退休。

（澎湃新聞）