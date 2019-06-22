【中學埋屍案】死者兒子疑受壓刪文　官媒：黑惡勢力侵蝕基層政權

湖南懷化新晃縣警方日前在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後失蹤至今的男教師鄧世平。而鄧世平之死與正進行的一宗掃黑除惡案件有關。 本案曝光後引起極大關注，鄧世平之子鄧藍冰曾在微博發文要求還父親一個公道，但外界發現其微博文章已於周六（22日）被清空。微博CEO王高飛其後更出面澄清，微博CEO王高飛更出面澄清，是鄧藍冰主動刪除微博，原因有地方政府施壓。 而在同一天，官媒《人民日報》海外版旗下自媒體俠客島發表評論稱，案件令人警醒，又強調黑惡勢力的關鍵危害在於侵蝕基層政治和社會秩序。

據此前報道，被懷疑殺害鄧世平的杜少平是當地「名人」，有一群「小弟」。而被懷疑與此案有關的新晃一中前校長、杜少平的舅舅黃炳松則在當地有龐大關係網，家中多人在政府任職。由於近期在全國范圍內展開掃黑除惡工作，杜少平團夥在今年4月落網，始令埋藏了16年的命案浮出水面。

有網民發現死者兒子的微博突然被清空。（網上圖片）

案件得到社會關注後，鄧藍冰周五（21日）曾在微博發文回應案件，指父親離奇失蹤後，家人多次報警並請求檢察院幫助，但警方消極辦案，檢察院則表示愛莫能助。

鄧藍冰表示，他的家人為了防止二次迫害，搬離了縣城。鄧藍冰感嘆：「父親失蹤後，我作為家裡唯一的男人，便開始學著幫助母親擔起家裡的重擔，16年來生活十分不易。」

目前此文已經被刪除，鄧藍冰的新浪微博也已經清空。微博CEO王高飛（@來去之間）則親自回應稱，是「作者（鄧藍冰）自己刪除」「地方（政府）上給施壓了啊……」

遺體挖掘現場。（網絡圖片）

俠客島：黑惡勢力嵌入「地方權力精英網絡」

自媒體「俠客島」的評論文章認為，嫌疑人杜少平團夥逍遙至少16年，這不僅是保護傘的問題，而是一張保護網。相關人員因為面子、姻親、權力和利益關係，為著「不給自己惹麻煩」「不去招惹狠人」或者是「以後自己還用得著這些資源」等動機，相互掩護、互為幫助，卻沒有人去認真考慮下事情本身的本質是一起殺人案，所作所為毫無廉恥。

俠客島認為，許多基層黑惡勢力都嵌入地方權力精英網絡，又有暴力、組織為其利益保駕護航。而這起駭人聽聞的案件再次證明，全國掃黑除惡十分有必要。「如果不是掃黑除惡，像操場埋屍、孫小果等陳年舊案不會被翻出來為大眾所知。這些案件也揭起了地方權力結構的面紗一角，讓人們看到現實嚴酷與艱巨的一面。」

嫌犯杜少平。（網絡圖片）

文章還稱，黑惡勢力最可怕的，不僅在於灰色利益的攫取，甚至不僅在於其暴力行為。更關鍵的危害在於，它侵蝕了基層政治和社會秩序，讓基層社會「灰化」。而這個灰色秩序一旦形成，就可以自我循環，成為權錢勾結的平台。

文章最後指出，像反腐一樣，掃黑除惡也得有「永遠在路上」的決心，這場鬥爭要持續有效下去，還需要注重常規治理機制，整體法治環境，尤其要注重「群眾路線」。

（綜合報道）