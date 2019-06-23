【中美貿易戰】官媒：技術封鎖阻擋不了中國發展

繼華為遭封殺後，美國商務部上周五（21日）宣布，將參與超級電腦軍事應用的多間中國企業和一間國有研究機構列入國家安全「實體清單」（entity list），禁止企業在未經華府批准的情況下，購買美國零部件。 內地官媒《經濟日報》周日（23日）發表題為「美對華技術封鎖阻擋不了中國發展」的評論文章，指中國有能力突破美國技術封鎖，美國靠打壓和封鎖阻擋不了中國科技和經濟發展。

21日被美國列入「實體清單」的中國企業，主要業務與開發超級電腦有關。在近日公布的最新一期全球超級電腦500強榜單上，中國的「神威．太湖之光」和「天河二號」分列第三、四名。（視覺中國）

文章表示，今年5月份以來，美國升級中美貿易摩擦，並加碼對中國科技企業的技術封鎖，暴露了美國借解決貿易逆差為名，實乃通過技術封鎖阻礙中國發展的真實意圖。

文章指，美國對華技術封鎖不僅損人不利己，而且危害全世界。當今世界，以IT行業為代表的高科技產業在全球已經形成你中有我、我中有你的供應鏈融合發展格局，美國對華技術封鎖將導致全球IT產業供給鏈被切斷，不僅傷害中美雙方，也殃及世界。

文章指，對世界而言，一旦中美科技對壘成為持久戰，可能會促使兩國發展各自獨立的技術標準體系，世界則有裂變成兩個科技陣營的風險，因為歐洲、北美、南美、澳洲主要使用的是美國的技術和標準，而亞洲、非洲、中東地區主要使用的是中國的技術和標準。目前，在5G領域，這樣的風險正在走高。

文章最後表示，中國有能力突破美國技術封鎖，推動經濟行穩致遠。理由有四：一是中國擁有完備的工業體系；二是中國科技創新能力不斷增強；三是中國市場需求規模龐大；四是中國高水平、多層次、全方位的國際科技合作格局正在形成。

（《經濟日報》）