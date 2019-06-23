【G20大阪峰會】外交部宣布：習近平周四至周六赴日出席

中國外交部發言人陸慷今日（23日）宣布，應日本首相安倍晉三邀請，國家主席習近平將於周四至周六（6月27日至29日）赴日本大阪出席G20峰會。 特朗普上周二（18日）表示與習近平通電話，並指二人會在G20峰會期間會面。

特朗普與習近平將在G20峰會期間會面。（資料圖片）

美國總統特朗普多次表示預計在G20峰會與習近平見面，更稱假如對方不出席峰會，就會立即調高對中國貨品的關稅。特朗普上周四（20日）在白宮與加拿大總理杜魯多會面時又指，自己出席G20峰會與習近平舉行「習特會」時，會向對方提及兩名在華被拘捕加國公民的事。

學者：習特會後或重啟談判

據早前新加坡《聯合早報》報道，南京大學國際關係研究院院長朱鋒預計，G20習特會的氣氛正面，或會像去年年底，中美首腦在阿根廷布宜諾斯艾利斯的會晤般，成為重啟貿易談判的重要轉折點。特朗普與習近平去年12月在布宜諾斯艾利斯共同出席G20並進行會晤後，一度達成90天「停火」協議。

但朱鋒認為，中美之間正在發生科技戰，中美關係整體下滑，走向新型大國競爭的局面，即使貿易談判恢復，甚至達成協議，仍不看好兩國關係得到實質改變。

另一位學者，華中科技大學教授陳波分析，此次兩國領導人會晤，達成原則性協議的機會不太大。他估計，更大的可能性是美國會擱置對3000億美元中國輸美商品徵稅的計劃，向外界釋放「貿易戰不會很快解決，但也不會擴散」的信號，之後雙方將繼續就早前的貿易協議文本進行磋商。特朗普早前曾警告，如果在峰會上達不成協議，美國將立即對價值3000億美元中國輸美商品的關稅調高至25%。

（綜合報道）