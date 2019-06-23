聲援佔中遭判監4年半　異見人士王默出獄一個多月後再遭批捕

江蘇異見人士王默因聲援香港2014年的佔中運動而被內地判監4年半，今年4月獲釋。 據美媒自由亞洲電台報道，事隔一個多月，王默又因募捐活動而遭受刑事拘留，最近更被指涉嫌尋釁滋事遭正式批捕。

王默過去曾多次聲援香港2014年的佔領運動。（網上圖片）

王默曾聲援多宗群眾抗爭活動，更於2014年10月3日在廣州市多地拉橫幅聲援香港的佔中運動，其後被警方帶走，並以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。同年11月17日，廣州市檢察院更換罪名，以涉嫌煽動顛覆國家政權罪正式批捕，2016年4月8日被廣州中院判監4年半，剝奪政治權利3年，後在廣東省韶關樂昌監獄服刑。

王默今年4月2日出獄後，被國保直接送回江蘇淮安，他之後曾經被約談，警告他被「剝奪的政治權利」裏包含「言論自由」，「不要在網上亂說話」，並特別強調「不要接受外媒的電話採訪」，否則會隨時被捕。5月14日王默短暫參與為廣西維權律師陳家鴻舉行的募捐活動而遭受刑事拘留，據維權網等消息，王默父親6月22日收到逮捕通知書。

陳家鴻曾是廣西百舉鳴律師事務所律師，這幾年參與了各省的維權和聲援活動，多次被當局遣返。上月底，陳家鴻疑似因在網上展示其書法作品又被拘捕。此後，他的業界朋友發起了為他籌集律師費的活動。

王默的律師彭永和早前表示，6月10日與王默會面時，王默透露自己在獄中被毆打，之後會面被看守所人員強制中止，彭永和欲向檢察官投訴，但亦在看守所外被不明人士襲擊。

（自由亞洲電台）