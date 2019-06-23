雲南成腐敗重災區　內媒揭落馬「八虎」關係錯綜複雜

中共十八大後，雲南已有連續兩任省委書記（白恩培、秦光榮）、連續四任昆明市委書記（楊崇勇、仇和、張田欣、高勁松）被查，再加上省委原秘書長曹建方和原副省長沈培平，該省至少有8名省部級官員在反腐中落馬。 雲南成為和四川、山西等省份相提並論的「腐敗重災區」。 內媒《中國新聞周刊》22日發表文章，揭發了雲南高層官場的腐敗亂象及其特徵，指出落馬「八虎」錯綜複雜的關係。

2014年3月9日，時任雲南省副省長沈培平落馬，成為雲南「首虎」。（網上圖片）

買官賣官現象嚴重

2014年，雲南官場持續震盪。短短5個多月內，有3名在雲南擔任過省部級領導職務的高官相繼落馬。首先是3月9日，時任雲南省副省長沈培平落馬，成為雲南「首虎」。接着，時任雲南省委常委、昆明市委書記張田欣，全國人大環境與資源保護委員會副主任白恩培等8名雲南高官先後落馬。

文章指出，在落馬的高官中，白恩培與秦光榮在省委書記職位上無縫銜接，4名落馬的昆明原市委書記亦無縫對接。他們的關係錯綜複雜，前任和繼任者發展理念存在衝突，還存在買官賣官現象。

《人民日報》海外版旗下新媒體「俠客島」曾評論說，雲南高級別官員皆因貪腐落馬，買官賣官現象嚴重，白恩培、仇和大肆收錢的其中一項，就是「工作調整、職務晉升」。據雲南消息人士透露，昆明原市委書記高勁松曾花費100萬人民幣直接向白恩培買官，「這在當地官場幾乎盡人皆知」。

2019年5月9日，雲南省委原書記秦光榮主動投案。（網上圖片）

「一把手」參與群體性腐敗

2019年5月9日，雲南省委原書記秦光榮主動投案。早在兩年前，中共中央巡視組對雲南開展巡視「回頭看」時表示，雲南肅清白恩培、仇和等「餘毒」不徹底，政商關係不清，政治生態遭到破壞。

政治生態的破壞還限制了當地的經濟發展。有輿論認為，雲南官場的內耗和腐敗，制約了主政者的視野，束縛了官員的創造力，嚴重打擊了雲南幹部群體的士氣，影響了外部對雲南的看法。

中國監察學會常務理事毛昭暉指出，一般而言，經濟相對落後的地區，市場經濟不發達，競爭不充分，賣官鬻爵等腐敗現象就更突出，更容易衍生出群體性腐敗問題。一旦「一把手」參與群體性腐敗，腐敗將呈現加速度蔓延的態勢，這在雲南的腐敗中亦有體現，對當地政治生態造成很大破壞。

2014年8月29日，全國人大環境與資源保護委員會副主任白恩培落馬。（網上圖片）

雲南多官貪腐涉煙、礦領域

文章又指，煙草與礦產都是雲南重要的支柱產業。雲南多名官員的貪腐問題均涉及煙、礦領域。十八大後雲南落馬的高官名單中，不少與地礦領域存在利益關係。其中有白恩培、秦光榮、沈培平、張田欣等省部級官員，亦有雲南省國土資源廳原廳長林耘、玉溪市原市長雷毅等廳官。

對於雲南落馬官員中多人涉及礦產資源的問題，毛昭暉認為，礦產資源回報率高，企業家捨得動用更多資金來行賄，而政府相關部門在其中把控項目審批的全過程，就容易滋生腐敗問題。他認為，這方面還衍生出一個值得關注的話題，就是「立法腐敗行為」，即背後有政商利益集團推動一些規則行為的制定和出台。因此還應在制度建設方面做改革，從制度和規則層面剷除這種腐敗行為。

（中國新聞周刊）