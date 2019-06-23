【逃犯條例】駐英大使劉曉明呼籲港人積極回應暫緩修例　

港府修訂《逃犯條例》引發爭議以來，中國駐英大使劉曉明已兩度接受英國廣播公司（BBC）訪問，表明中央對修例的立場。在特區政府宣布暫緩修例後，劉曉明21日再度露面英媒，接受天空新聞台（Sky News）專訪談及修例。 中國外交部今天（23日）發布了專訪全文。在專訪中，被問及6月16日有1/4港人上街遊行要求撤回條例，劉曉明就重申「有80萬香港民眾簽名支持特區政府修例」，又指港府已作出暫緩決定，香港民眾應該積極回應港府和特首林鄭月娥的做法。

劉曉明在專訪中指，港人應積極回應港府的暫緩決定。（Sky News截圖）

劉曉明在專訪中說，中英兩國政府就香港問題有接觸，英方表達了關切，中方就向英方闡明港府修例決定的合法性和必要性，表明中央支持特區政府的決定，包括修例和暫緩修例。中方同時就一些外部勢力企圖利用此事干涉中國內部事務表達關切，向英方強調香港問題純屬中國內政。

被問及有1/4港人上街遊行，要求撤回《逃犯條例》，是否應該以特首林鄭月娥辭職等方式解決這一問題？劉曉明就重申他此前接受BBC訪問時的說法，認為大多數英國媒體只關注上街的示威者，「他們忘記了有80萬香港民眾簽名支持特區政府修例」。

他又重申，特區政府就修例徵求了民眾的意見和建議，收到的4500份反饋中，有3000份支持修例，只有1500份反對。他表示對港府有信心，希望事態平息下來，認為港府已決定暫停修例，表明願花更多時間傾聽民眾的聲音，希望香港民眾能作出積極回應。

至於末任港督彭定康認為修例破壞了《中英聯合聲明》，劉曉明就反駁這種說法，認為事實恰恰相反，修例正是為了把香港建設成為更加美好的地方，而不是「避罪天堂」。

（中國外交部）