【中學埋屍案】官媒：查清案件打掉保護傘　把掃黑除惡進行到底

湖南懷化新晃縣警方日前在當地一間中學的操場下挖出一具屍體，證實是2003年舉報操場偷工減料後失蹤的男教師鄧世平，而鄧世平之死與一宗正在辦理的掃黑除惡案件有關。 官媒《法制日報》周一（24日）刊文指出，這宗案件可能會成為很多人內心揮之不去的噩夢，從側面再次證明掃黑除惡專項鬥爭的必要性和迫切性，必須查清案件、打掉保護傘和關係網，把掃黑除惡進行到底。

鄧世平生前曾在新晃一中任職多年。（網絡圖片）

文章指出，2018年1月，中央下發了開展掃黑除惡專項鬥爭的通知，然而對於開展掃黑除惡專項鬥爭在社會治理方面所蘊含的深遠意義，極少數人心存疑慮：現在哪有那麼多的黑惡勢力？有必要這樣大張旗鼓地掃黑除惡嗎？

而湖南操場藏屍案和此前揭露出的雲南孫小果案再次說明，每一個黑惡勢力背後必然都有「保護傘」、關係網，掃黑除惡必須與「打傘破網」、反腐敗、基層「拍蠅」緊密結合。

文章續指，嚴查黑惡勢力背後的「保護傘」是掃黑除惡中央督導的主要內容，彰顯了中央掃黑除惡的決心，這一點與人民群眾的呼聲高度一致。只有揪出每個黑惡勢力背後的「保護傘」，才能真正打掉黑惡勢力，給人民一個交待。

文章最後稱，為期三年的掃黑除惡專項鬥爭已進入「下半場」，從雲南孫小果案到湖北林明學案，再到湖南操場藏屍案，掃黑除惡專項鬥爭不斷深入，一系列涉黑涉惡重大案件被查處，人民群眾的參與度愈來愈高，認可度亦愈來愈強，掃黑除惡專項鬥爭正在用實實在在的成績贏得人民群眾的信任與支持，這種信任與支持必將成為推動掃黑除惡專項鬥爭向縱深發展的民意基礎。

（法制日報）