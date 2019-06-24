【中美貿易戰】人民日報G20前發文：維護國際道義才有共同繁榮

黨媒《人民日報》以「鐘聲」為筆名發表文章，再次批評美國的單邊主義。 文中提到美國部份人盲目信奉極端利己主義，破壞全球治理體系。

G20峰會月底於日本大阪舉行，期間美國總統特朗普與中國國家主席習近平將舉行會面。（資料圖片）

文章一開首指，過去一年多來，美國四處挑起貿易摩擦，自己卻成了單邊主義和貿易保護主義政策的最大受害者。又提到隨着二十國集團領導人大阪峰會臨近，美國外交關係委員會網站的文章強調，美國一些人對貿易的態度給大阪峰會帶來了壓力，美國政策與二十國集團傳統上對低關稅及世界貿易組織的支持相牴觸。

文章又指美國的單邊主義思維不斷上升，令一些美國人立場進一步倒退，又提到華盛頓一些人在處理外交問題的心態是「美國強大，所有人都要讓路」，但世界並不是一個單純氣力的搏鬥場，批評美國一些人盲目信奉極端利己主義，破壞全球治理體系。世界對此普遍擔憂和同聲譴責。

文章提到國際體系對規則的需求沒有減弱，反而在不斷增強。當前，全球熱點問題此起彼伏、持續不斷，氣候變化、網絡安全、難民危機等非傳統安全威脅持續蔓延，沒有哪個國家可以憑一己之力解決這些問題，有效應對挑戰離不開各國在制度規則框架內的攜手合作。

至於需要建立怎樣的國際規則體系，世界各國有廣泛共識。包括堅持共商共建共享的全球治理觀，堅持全球事務由各國人民商量着辦，積極推進全球治理規則民主化；同時繼續高舉聯合國多邊主義旗幟，充分發揮世界貿易組織、國際貨幣基金組織、世界銀行、二十國集團等多邊機制的建設性作用，才能應對種種全球性挑戰。

文章最後又提及中美貿易爭端，強調中國堅定捍衛國家的核心利益和人民的根本利益和堅定捍衛國際規則，並指中方立場贏得英國等的支持。

（人民日報）