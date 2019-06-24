【陝西版孫小果】涉命案改名逍遙法外17載　判緩刑後繼續報復犯案

雲南惡霸孫小果「死而復生」案日前成為輿論熱議話題，內媒《新京報》周一（24日）又揭露一宗發生在陝西渭南華陰市的相似案件，主角劉江波1999年曾參與鬥毆事件致1死2傷，但僅有1人被警方列為疑兇，包含他在內的5名參與者都逍遙法外。 劉江波事後改名為「劉天成」，並更改身份證上的生日和證件號，在當地自由生活長達17年，還開設多個非法賭場，豢養打手。 及至2016年，由於受害者家屬的持續舉報，6名案件參與者才陸續歸案，劉天成被依故意傷害罪判刑3年。不過，同年陝西高院就二審改判劉天成3年徒刑緩刑4年，理由是他被評估為「一貫表現良好」。

被害人楊戰平的母親陳花娃正在清掃街道，補貼家用。（新京報）

1999年8月19日晚，劉江波、孫江本等6人在飯館喝完酒後，與楊戰平等4人在街邊爆發衝突，導致楊戰平死亡，楊戰平一方另2人受傷。經當地警方司法鑑定，楊戰平被他人用單刃利器刺傷左背部，致脾臟破裂失血性休克死亡。警方案發翌日的《刑事案件立案報告表》指出，死者是與劉江波、孫江本等4人打架被刺傷而死亡，擬立為重大案件。

然而，警方在調查時僅將孫江本1人列為命案通緝犯，其餘5人則連續10幾年都未被追究刑責，在華陰市當地自由生活，其中至少3人更改了姓名，其中劉江波改名為劉天成。

報道指，劉天成在逍遙法外的17年間，於華陰市汽車站附近、羅敷鎮、鬧市區等多地開設賭博廳。劉天成自稱找合夥人一起賺錢，但股東每天被要求強制消費至少5000元（人民幣，下同），劉天成要股東們買老虎機的籌碼，輸贏自理，再靠老虎機的機關榨取錢財。

2019年6月14日，華陰市羅敷鎮街角某飯館位置原為劉天成開設賭場的地方，與羅敷鎮派出所相距不足百米。（新京報）

索財打砸遭舉報 昔日命案浮出水面

劉天成還把手伸向西安，要求在西安的華陰商人孫恩孝將食品交易中心項目交由其介紹的人施工，並繳納500萬保證金。然而在工程尚未結束時，劉天成又索回保證金。不久後，劉天成聲稱保證金是投資款，要求孫恩孝方面拿出2500萬元作為利潤，並帶領打手持棍棒、砍刀多次前來打砸食品中心。

針對2015年下半年至2016年初的打砸行為，孫恩孝方面幾次報警，但一直未能阻止劉天成行為，「警察走了，他又來了」。飽受騷擾的孫恩孝向西安市公安局、政法委等部門實名舉報，昔日命案再次浮出水面。

2016年9月，劉天成等5人相繼被捕，劉天成因涉嫌故意傷害罪被華陰警方刑事拘留，後羈押於看守所。華陰警方則聲稱，1999年的命案發生時，被害人一方被打到昏迷，且雙方之前均不認識，無法辨認出疑犯。

積極賠償被害者獲輕判 二審緩刑後繼續打砸

2017年6月，渭南中院對這宗命案作出一審判決。判決書顯示，2016年，4名疑犯因涉嫌犯故意傷害罪落網後不久，劉天成到華陰市公安局投案。劉天成在共同犯罪中作用較小，對被害人實施了拳腳毆打等輕微暴力行為，屬從犯，且有自首情節。被告人劉天成家屬積極賠償被害人及家屬的經濟損失，被害人及家屬對全案被告人的犯罪行為表示諒解。

法院一審對以上5人從輕或減輕處罰，分別判處有期徒刑3至11年，劉天成是該案被判處最輕刑罰者。一審後5人上訴至陝西高院，陝西高院決定不開庭審理，2017年10月作出二審判決，判決書顯示，除劉天成外，其餘4人的上訴理由均不成立。

陝西高院二審改判劉天成為有期徒刑3年、緩刑4年。獲得緩刑的理由包括一審期間劉天成代替全案被告人賠償被害人親屬，以及居住地司法機關對劉天成評估為「一貫表現良好」，法院認為「對其適用緩刑不致再危害社會」。

改判緩刑後，劉天成重獲自由，但卻繼續打砸孫恩孝的食品中心。「出來之後更囂張了，變本加厲。」孫恩孝回憶，他只得繼續實名舉報、不斷蒐集劉天成打砸的證據並提交給有關部門。2018年4月，劉天成因涉嫌故意毀壞財物罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留。

西安市公安局蓮湖分局工作人員上周二（18日）透露，劉天成涉嫌故意毀壞財物罪一案及背後牽扯的關聯案件，目前已得到中央督導組關注，有關部門正在加緊偵查此案。

（新京報）