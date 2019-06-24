內地高端智能手機市場報告：華為首次超蘋果份額達48%

華為受到美國頻頻打壓之際，一份2019年首季度內地智能手機市場報告出爐，在600至800美元售價區間的高端智能手機方面，華為的份額首度超越蘋果（Apple），引發外界關注。

華為的高階智能手機已經全部採取自行研發的晶片。（視覺中國）

綜合傳媒報道，市場調研機構Counterpoint Research周日（23日）發布最新報告，2019年首季度的內地智能手機市場，華為在部份售價區間的高端智能手機份額超過蘋果，昔日備受高端用戶追捧的iPhone風光不再。據了解，三星（Samsung）此前的高端用戶基本都轉向了華為。

報告顯示，在600至800美元售價區間，華為已成為絕對的王者，其市場份額達到48%，遠遠超過蘋果的37%，而且兩者的差距還在進一步拉大。不過，在超過800美元的售價區間，蘋果還是遙遙領先，市場份額達到74%。

此前有業界人士表示，蘋果在用戶感知的創新性上做得越來越差，相比競爭對手已經慢了很多，至於iOS系統的封閉性上，蘋果在內地市場亦不如預想般牢固。

不少蘋果用戶轉向華為。（資料圖片）

蘋果用戶轉向華為比例上升

報道指，在內地市場，很多「超級App」做得足夠好，一些應用涵蓋不少功能，可以滿足用戶的各種需求，儼然已脫離單一App的限制。此外，蘋果用戶更換新機的平均周期從2年上升到超過3年，一定程度上限制了蘋果出貨量的增長。

另有數據顯示，蘋果用戶轉向華為手機的現象亦愈加普遍，比例由此前的12.6%上升到2019年首季度的16%，且還在不斷升高。不少業內人士表示，蘋果在內地市場的吸引力愈來愈小、售價愈來愈高，加之創新不足，已無法與中國國產手機正面對抗。

（綜合報道）