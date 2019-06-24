【新疆再教育營】外交部回應美報告：罔顧事實　反對干涉中國內政

中國政府在新疆設置「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾，在國際上引起廣泛批評。許多國家政府及非政府組織指其侵犯人權。 美國國務院上周五（21日）發表2018年國際宗教自由報告（International Religious Freedom Report）。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）再次批評新疆當地侵犯宗教自由的情況。 中國外交部周一（24日）回應稱，美方報告和蓬佩奧有關言論罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教和治疆政策、公然干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

本年3月，蓬佩奧在美國會見曾被關押在再教育營的維族人士，並在Twitter上表示「中國必須釋放所有遭任意拘留的人，停止打壓」。（蓬佩奧Twitter）

據早前報道，美國國務院發布的2018年國際宗教自由報告引述傳媒和非政府組織估計，自2017年4月，中國政府將最少80萬至最多200萬人扣押於新疆的拘留中心，當中包括維吾爾族人，哈薩克族人和其他穆斯林群體成員。他們大部份是中國公民，因為宗教信仰和民族背景，受到強制失蹤、酷刑折磨、身體虐待和未經審判的長期關押。

外交部發言人耿爽周一表示，中國政府依法保護公民的宗教信仰自由。相比之下，美國國內少數族裔的宗教、人權狀況令人堪憂。根據蓋洛普和皮尤中心民調數據顯示，42%的美國民眾對種族關係感到極度擔憂，75%的穆斯林認為美社會對穆斯林有嚴重歧視。

耿爽又強調，新疆事務純屬中國內政，不容外部勢力置喙。新疆依法開辦職業技能教育培訓中心，完全是出於反恐需要的一種預防性反恐和去極端化措施，目的是為了更好地保障新疆各族人民的生命財產安全、宗教信仰自由和人權，根本不是甚麼宗教問題。

耿爽稱，中方敦促美方及蓬佩奧尊重事實，摒棄偏見、停止年復一年發表有關報告、詆毀中國宗教和治疆政策，停止利用宗教、涉疆等問題干涉中國內政。

（綜合報道）