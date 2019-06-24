習近平主持召開中央政治局會議　研究「其他事項」細節引外界揣測

中共中央總書記習近平今日（24日）主持召開政治局會議，審議《中國共產黨機構編制工作條例》和《中國共產黨農村工作條例》，還研究其他事項。
由於G20「習特會」在即，加上本港修訂《逃犯條例》爭議未平，會上所研究的「其他事項」細節亦因而格外引發外界揣測。
本月27至29日，習近平到日本大阪出席G20峰會，期間將與美國總統特朗普 （圖）會面。（資料圖片）
官方通報指，今日召開的政治局會議審議《中國共產黨機構編制工作條例》和《中國共產黨農村工作條例》。會議指出，《機構編制工作條例》的制定和實施，對於完善黨和國家機構法規制度，推進機構編制法定化，提昇機構編制工作水平，具有十分重要的意義；而制定《中國共產黨農村工作條例》，是繼承和發揚黨管農村工作優良傳統、加快推進農業農村現代化的重要舉措。
通報又稱，會議還研究「其他事項」。由於官方通報按慣例只會交代既定的會議議程，「其他事項」的具體內容，一如往常未有提及。
料討論G20「習特會」
據了解，中央政治局每月均會召開例行會議，一般在中下旬舉行，但有時也會提前，例如今年5月的會議就在13日舉行，為的是決定與美國貿易戰的反擊「攤牌」。這次的會議雖然也屬例會性質，但因為時機敏感，正值G20峰會召開前幾日，「其他事項」的細節格外引發外界揣測。
本月27至29日，習近平到日本大阪出席G20峰會，期間將與美國總統特朗普會面，而本港修訂《逃犯條例》爭議未平，以及美伊險些開戰。外界分析認為，如無意外，此次會議研究的「其他事項」應有包括上述問題，特別是「習特會」最有可能曾在會議上提及。
今天上午，中國商務部副部長王受文在外交部舉行的媒體吹風會上表示，中美雙方貿團隊正就下一步的溝通問題進行討論，亦顯示「習特會」是中方當前最重要的議題之一。
6月24日，中國外交部舉行中外媒體吹風會，介紹習近平即將出席二十國集團領導人第十四次峰會有關情況，並回答記者提問。（中新社）
外界預料會議討論香港修例風波
值得關注的是，美國國務卿蓬佩奧6月16日表示，特朗普將在G20峰會上，向習近平提出香港人權問題。有分析指出，在中美摩擦升級之際，此舉凸顯美方加碼運用「人權牌」打貿易戰，而香港問題或已被特朗普納入武器箱。
但針對香港議題，中國外交部部長助理張軍在今天（24日）明確表示，「G20是國際經濟合作論壇，這是G20領導人對這個論壇給予的定性，重點是聚焦全球經濟、貿易、金融等領域的問題，重在加強宏觀政策協調，合作應對挑戰。可以肯定的是，G20不會討論香港問題，我們也不會允許G20討論香港問題。香港特區政府為了維護社會公平正義，彌補法律制度上的缺陷，採取了一系列舉措，對此，我們認為是完全必要的，中央政府支持特區政府所採取的舉措。我們願再次強調，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，無論在任何場合，用任何形式，我們都不允許任何國家、任何個體干涉中國內政。」