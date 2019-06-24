習近平主持召開中央政治局會議　研究「其他事項」細節引外界揣測

中共中央總書記習近平今日（24日）主持召開政治局會議，審議《中國共產黨機構編制工作條例》和《中國共產黨農村工作條例》，還研究其他事項。 由於G20「習特會」在即，加上本港修訂《逃犯條例》爭議未平，會上所研究的「其他事項」細節亦因而格外引發外界揣測。

本月27至29日，習近平到日本大阪出席G20峰會，期間將與美國總統特朗普 （圖）會面。（資料圖片）

官方通報指，今日召開的政治局會議審議《中國共產黨機構編制工作條例》和《中國共產黨農村工作條例》。會議指出，《機構編制工作條例》的制定和實施，對於完善黨和國家機構法規制度，推進機構編制法定化，提昇機構編制工作水平，具有十分重要的意義；而制定《中國共產黨農村工作條例》，是繼承和發揚黨管農村工作優良傳統、加快推進農業農村現代化的重要舉措。

通報又稱，會議還研究「其他事項」。由於官方通報按慣例只會交代既定的會議議程，「其他事項」的具體內容，一如往常未有提及。

料討論G20「習特會」

據了解，中央政治局每月均會召開例行會議，一般在中下旬舉行，但有時也會提前，例如今年5月的會議就在13日舉行，為的是決定與美國貿易戰的反擊「攤牌」。這次的會議雖然也屬例會性質，但因為時機敏感，正值G20峰會召開前幾日，「其他事項」的細節格外引發外界揣測。

本月27至29日，習近平到日本大阪出席G20峰會，期間將與美國總統特朗普會面，而本港修訂《逃犯條例》爭議未平，以及美伊險些開戰。外界分析認為，如無意外，此次會議研究的「其他事項」應有包括上述問題，特別是「習特會」最有可能曾在會議上提及。

今天上午，中國商務部副部長王受文在外交部舉行的媒體吹風會上表示，中美雙方貿團隊正就下一步的溝通問題進行討論，亦顯示「習特會」是中方當前最重要的議題之一。