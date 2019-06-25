【國產GPS】中國成功發射第46顆北斗導航衛星　提升系統覆蓋能力

周二（6月25日）02時09分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第46顆北斗導航衛星。 經過一系列測試後，這顆衛星將與此前發射的20顆北斗三號衛星組網運行，進一步提升北斗系統覆蓋能力和服務性能。預計到2020年，北斗三號的組網建設任務就將完成，屆時將提供全球服務。

6月25日，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第46顆北斗導航衛星。（網絡圖片）

稍早前的5月17日，中國在西昌衛星發射中心用長征三號丙運載火箭，成功發射第四十五顆北斗導航衛星。

目前，中國已建成北斗一號、北斗二號、北斗三號系統。北斗導航系統獨創三種不同軌道混合星座布局，既能覆蓋全球，又能提供更高精度的導航定位服務。北斗導航系統另一大獨特本領就是不需要全球布站，因為該系統採用一套其他導航衛星所不具備的技術——星間鏈路。

北斗三號採用的原子鐘達到300萬年只誤差1秒的精度，處於世界領先水平。該系統還有獨有的短報文和位置報告功能，能夠隨時隨地告訴別人「我在哪」。

6月5日，中國首次在位於黃海的海上平台上，成功發射長征十一號固體運載火箭。（視覺中國）

上月軍用衛星發射失敗

6月5日，中國首次在位於黃海的海上平台上，成功發射長征十一號固體運載火箭。有成功也有失敗。5月23日，中國在山西太原衛星發射中心用長征四號丙運載火箭將遙感三十三號衛星送入太空。北京方面始終公開聲稱，遙感系列衛星主要用於國土資源勘查、環境監測與保護、城市規劃、農作物估產、防災減災和空間科學試驗等。但據稱這顆屬於中國軍方的軍用衛星因火箭三級二次點火失敗未能進入預定軌道。