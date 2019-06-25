王毅：中非合作無地緣政治目的　加強團結友好決心不變

據新華社今天（25日）報道，國務委員兼外交部長王毅24日在北京與南非外長潘多爾（Naledi Pandor）等非洲多國外長舉行會談、會見。他在會面中強調，中非合作無地緣政治目的，中方加強團結友好決心不變、行動不減。

王毅與坦桑尼亞外長卡布迪（Palamagamba Kabudi）會面。（新華社）

王毅分別會見了來華出席中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議的南非外長潘多爾（Naledi Pandor）、坦桑尼亞外長卡布迪（Palamagamba Kabudi）、布隆迪外長尼比吉拉（Ezechiel Nibigira）、貝寧外長阿貝農西（Aurelien Agbenonci）、南蘇丹外長尼亞爾（Nhial Deng Nhial）、岡比亞外長坦加拉（Mamadou Tangara）、贊比亞外長馬蘭吉（Joseph Malanji）、佛得角外長泰華利斯（Luis Filipe Tavares）和利比里亞外長芬德利（Gbehzohngar Findley）。

王毅在會面中指出，中方致力於加強中國同非洲國家團結友好的決心不變、行動不減，願將「一帶一路」倡議、中非合作論壇北京峰會「八大行動」同非洲國家各自發展戰略對接，推動務實合作取得更多新成果；加強治國理政經驗交流分享，提升各自執政水平；鼓勵中方企業按照市場化原則參與對非投資建設，助力非洲的工業化進程，提高非洲各國的自主發展能力。

王毅又指，中方同非洲國家的合作真誠無私，沒有地緣政治目的。中方始終堅持不干涉內政原則，根據非洲國家的需要，在南南合作框架下開展合作，通過相互幫助，實現共同發展。非洲國家歷史上形成的債務同中非合作沒有關係。相反，中非合作有利於促進非洲基礎設施建設，實現良好的經濟和社會效益，增強非洲國家自主發展能力，實現可持續發展。非洲是各國合作的大舞台，不是大國博弈的競技場。誰真正重視非洲、尊重非洲、支持非洲，相信非洲朋友都會得出一個正確的結論。

（新華社）