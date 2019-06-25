【中美角力】環時：蓬佩奧威脅世界和平　如此瘋狂的外交官極少見

官媒《環球時報》周二（25日）發表題為「蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源」的社評，批評美國國務卿蓬佩奧把美國國務院變成了發動對外攻擊的大本營，蓬佩奧已經成為威脅世界和平、專門給有各種矛盾的大國及主要國家之間燃擦火星的人。 社評更指「世界大國中極少出現如此瘋狂的首席外交官」，蓬佩奧的言行成為對21世紀和平的特殊詛咒，蓬佩奧在香港等問題上他的所作所為更是越過了盧比孔河（意指難以回頭）。

社評指蓬佩奧在攻擊中國涉疆政策方面尤其不遺餘力。圖為本年3月，蓬佩奧在美國會見曾被關押在再教育營的維族人士，並在Twitter上表示「中國必須釋放所有遭任意拘留的人，停止打壓」。（蓬佩奧Twitter）

社評指蓬佩奧近一段時間借頻繁出訪製造的機會對中國、俄羅斯、伊朗等國左右開弓，極盡抹黑和打壓之能事。僅僅在中國方面，他的攻擊性語言完全突破了以往美國對華外交語言體系，使用了各種惡毒字眼。此外他是煽動盟國封堵華為的最活躍說客和威逼者，「在攻擊中國涉疆政策方面尤其不遺餘力，在香港等問題上他的所作所為更是越過了盧比孔河（Crossing the Rubicon，意指難以回頭）」。他不是在搞大國博弈，而是成為了反華勢力的一面旗幟。

社評又指，對抗似乎成了蓬佩奧的思維定式，也成為他唯一會做的事情。只有在與中俄伊這些國家對抗時，他才能找到自我，這已經成為他證明個人價值的方式。

社評稱，美國國家戰略視中國為「戰略競爭者」，但蓬佩奧在把「戰略競爭」偷換成「戰略敵對」。這決不是同樣希望過和平日子的美國公眾想要的，為了讓對中國的敵對主張看上去合理，蓬佩奧做了煽動美國輿論仇視中國的急先鋒，他把一個又一個惡毒的標籤貼到中國身上。

社評：全球外交界應共同討伐

社評最後指，世界需要警惕蓬佩奧對人類和平所造成的類似蟲蛀的侵蝕，蓬佩奧給外交的職業光榮抹​​上了很重的污點。全球外交界應當鄙視他的作為，共同討伐之。

（《環球時報》）