內地專家：5G基站輻射值不一定比4G高　未有結論會影響人體健康

內地近來加速發展5G技術，但有聲音質疑，5G基站輻射強度更大，或會危害人體健康。 對此，國家無線電監測中心檢測中心主任王俊峰表示，5G基站使用的無線電頻率更高，信號衰減更快，其輻射值因此不一定比4G基站大；他又指，長期使用手機是否會對人體產生有害的生物效應，目前國際上相關研究機構還沒有統一結論。

王俊峰表示，國內運營商建設的4G基站及5G基站，其電磁輻射水平都應符合國家相關法規和標準。（資料圖片）

王俊峰表示，國內運營商建設的4G基站及5G基站，其電磁輻射水平都應符合國家相關法規和標準。從技術角度看，5G基站發射功率譜密度與4G基本相當甚至更低，加上5G網絡所使用的無線電頻段更高，衰減更快，所以在與4G基站同等距離的情況下，5G基站的輻射值並不一定比4G基站高。

他又指，與3G和4G網絡相比，5G網絡的基站數量未來可能會比3G或4G稍多，這是因為5G基站使用的無線電頻率更高，信號衰減更快，要想達到同樣的信號覆蓋效果，就需要建設更多基站。也正是由於5G基站信號衰減更快，即使5G基站增加，其輻射值也不一定比4G基站高。

對於人體健康的影響方面，王俊峰提到，世界衛生組織在很多年前已經制定標準來規範手機輻射產生的熱效應，中國也出台與國際標準相統一的標準來規範手機對人的輻射。目前4G手機和5G手機遵循的都是同一個標準和同樣的限值。至於長期使用手機是否會對人體產生有害的生物效應，目前國際上相關研究機構還沒有統一結論。