柬埔寨中資大樓塌樓事故增至28死26傷　4中國人涉案被羈押

柬埔寨港口城市西哈努克市（Sihanoukville）一座由中資公司擁有的在建7層大樓，上周六（22日）清晨5時左右突然倒塌，搜救行動於周一（24日）晚上宣告結束，事故造成28人死亡，26人受傷。 據悉，涉事的4名中國公民被指控非故意殺人和傷人罪等三項罪名，柬埔寨西港法院周二（25日）宣布將他們羈押候審。

搜救行動於周一（24日）晚上宣告結束，事故造成28人死亡，26人受傷。（央視新聞）

被羈押候審的4人分別為坍塌大樓業主Chen Kun（39歲）、建築承包商Deng Xing Gui（48歲）、建築承包商Gao Yu（29歲）以及工地管理人Xie Ya Ping（43歲）。據悉，發生事故的具體原因仍在進一步調查中。

據早前報道，該幢建築由一名中國投資者擁有，該投資者打算將其建設為公寓。當地作為海濱度假區，公寓是吸引眾多中國投資者的項目之一。該幢大樓並未獲發施工許可，曾被當地警方兩次要求停工，在坍塌時已經完工80%。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）表示，人為疏忽是罪魁禍首，建築倒塌的悲劇令全國痛心，罹難者的家庭尤其悲痛。他宣布會對受害家庭每戶發放1萬美元（約7.8萬港元）補償金。

（綜合報道）