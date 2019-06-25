【中美貿易戰】人民日報追打「投降派」：敢於鬥爭才能贏得尊嚴

中美貿易戰升温以來，內地官媒頻頻發聲追打「投降派」。《人民日報》周二（25日）再刊登評論文章，批評「高調招敵」、「忍讓為上」、「委曲求全」的論調，指出「以鬥爭求安全則安全存，以退讓求安全則安全亡」。

文章指美國人信奉的是「叢林法則」，向美國服軟、示弱不能求得安全。圖為美國總統特朗普。（資料圖片）

評論文章指，今天中國的體量，已經不是低調就能隱藏的了，就像一頭大象不可能隱身於小樹之後。就是中國想韜光養晦，也不可能做到了。

文章說，在美國的邏輯裏，存在一個「60%定律」，即一國經濟規模達到其60%時，美國就會將之視為威脅其霸權的對手，千方百計加以遏制，按照「美式霸權」邏輯，豈是低調就能躲得過去的？

文章續指，美國人信奉的是「叢林法則」。叢林法則就是欺軟怕硬、弱肉強食。面對視「叢林法則」為圭臬的人，服軟、示弱能求得安全嗎？恰恰相反，你越服軟，人家越是會看你軟弱可欺；你越示弱，人家越是要拿你當任其宰割的魚肉。

文章最後指，以鬥爭求安全則安全存，以退讓求安全則安全亡，這是中國人民在鬥爭實踐中得出的結論。那種「高調招敵」、「忍讓為上」、「委曲求全」的論調，不是別有用心，就是犯了幼稚病。面對霸權主義，靠示弱不能求得一隅之安；面對強大對手，一味退讓只會被徹底打翻在地。

（《人民日報》）