傳中資銀行或因拒美法庭傳召遭制裁　外交部：反對美方長臂管轄

美媒《華盛頓郵報》的報道指，有美國法官發現，三家大型中資銀行在對朝鮮違反制裁的調查中，拒絕遵守傳票的要求，蔑視法庭。報道又指出，其中一家銀行有可能遭到美國政府禁止與美國銀行系統有業務往來。 中國外交部周二（25日）回應稱，中方一貫反對美方對中國企業進行所謂的長臂管轄。

《華盛頓郵報》的報道推測，可能被禁止接觸美國金融系統的是浦發銀行。（資料圖片）

據早前報道，《華盛頓郵報》的報道並無提及三間中資銀行名稱，但是引述美國法院裁決的詳情，與2017年民事財產沒收行動相同。當年美國司法部指斥交通銀行、招商銀行及浦發銀行與一間香港公司有聯繫。該公司被指為朝鮮國營朝鮮貿易銀行清洗逾億美元，而有關朝鮮銀行亦遭到制裁。報道又推測，可能被禁止接觸美國金融系統的是浦發銀行。

對於有關報道，三間銀行先後作出澄清。招行及交行均指出，並無受到相關調查。浦發行則指出，未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查，並透露事件起源於美國司法機構在對客戶進行調查時，要求該行直接提供資料，惟根據有關法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情況下，向境外提供客戶資料。

中國外交部新聞發言人耿爽表示，中國政府‌‌一向以嚴肅認真的態度，全面落實聯合國安理會通過的各項決議。中方不但要求金融機構企業和個人，‌‌嚴格遵守聯合國的製裁決議，‌‌也一貫要求中資‌‌金融機構在海外的分支機構，‌‌要嚴格遵守當地的‌‌監管法律法規，‌‌依法合規經營，‌‌同時配合好當地的司法，‌‌執法部門的監管行動。

耿爽續指，與此同時，中方也一貫反對美方對中國企業進行所謂的長臂管轄，‌‌中方希望美方加強同各國在金融監管等領域的雙邊合作，‌‌包括合乎各方國內法的信息交流，‌‌通過雙方的司法協助和監管合作渠道來解決跨境信息的‌‌共享問題。