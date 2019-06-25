【逃犯條例】Sing Hallelujah to the Lord被禁　審查機關太緊張

《逃犯條例》修訂爭議觸發香港管治危機，並成為內地敏感議題，連帶社運名曲《皇后大道東》都淪為炮灰，解禁廿年後再度被禁。另外有示威者在遊行期間，歌唱基督教聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》（哈利路亞讚美主），以諧謔方式抗議並「淨化」警察，結果聖詩同樣在QQ音樂平台上「消失」。

《皇后大道東》廿年後再成禁曲

《Sing Hallelujah to the Lord》之所以慘成禁曲，也不用想得太複雜，其實就和《皇后大道東》再度被禁的情形類似。內地官方封鎖百萬人大遊行的消息，連對反修例爭議也鮮有報道，一概封殺相關資訊和討論，結果牆內民眾如果同情反修例人士，惟有踩進灰色地帶，迂迴曲折地予以支持，確實微博上零星可見憑歌寄意的帖子，《皇后大道東》下架一事也成為搜尋字眼。

不過如果細心觀察，兩曲的封禁程度其實並不相同，《皇后大道東》在各大主要音樂平台都下了架，《Sing Hallelujah to the Lord》卻似乎只在QQ音樂平台下架，其他音樂平台則以版權問題為由，不予線上播放，未知是否與反修例風波有關。儘管如此，審查機關的手伸得如此之遠，以至一首解禁廿年的舊歌也不放過，連聖詩都未能倖免於難，確實令人啼笑皆非。

封鎖程度儼如六四事件

內地民眾在資訊重重封鎖下，對反修例風波的興趣根本不大，約略聽完就算，即使有意見，大多數都傾向於支持港府修例，審查機關卻成了驚弓之鳥，如臨大敵般「有殺錯無放過」，封鎖程度儼如六四事件，正反意見提都不能提，實在令人有「殺雞焉用牛刀」的感覺。尤其是《Sing Hallelujah to the Lord》的傳誦背景太特殊，連香港人都不一定知道其流行原因，審查機關卻將之與《皇后大道東》相提並論，實在令人嘖嘖稱奇。

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事實是不論是社運名曲，抑或是基督教聖詩，兩首歌到底在內地有多大知名度，根本是個迷，官方「一刀切」封禁又留有缺口，反而更加引來牆外傳媒爭相報道，以及牆內民眾的好奇心，成為供冷嘲熱諷的笑料，與原來的禁言目標背道而馳。內地常說幹部有「官僚主義」和「形式主義」問題，禁曲事件正好作為範例，僵化審查操作不問情由，不分層次，總之就寧枉無縱，結果不但弄巧反拙，而且惹來不必要的揣測，招來風言風語牽扯到中央收緊對港政策。

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傳中央派「探子」赴現場視察

另一方面，外界須留意到，《Sing Hallelujah to the Lord》這樣一宗風波「花邊」也會引起官方注意，聖詩成為審查機關的封禁對象，從中可知道內地當局對於涉港消息，單是通過「防火牆」就能截獲最前線的情報，時差也頂多以一兩日計。與此同時，有港媒就曾報道，中央早已特意繞過中聯辦，派出「探子」到示威前線，於6月9日大遊行和6月12日金鐘衝突中喬裝為平民，親身收集民情並上報北京。

現在已不是「八百里加急」的時代，中央有各種方式收集即時情報，並對當前形勢作出判斷。從過去兩星期的情況可見，一邊是中央指導港府「暫緩」修例，化解民憤，另一邊是審查機關繼續封鎖消息，嚴防香港示威浪潮蔓延至內地。姑勿論如此緊張提防是否有必要，上述情況隱約反映，中央自有其直接消息來源和判斷根據，差別只在於是否有必要「微觀管理」，事事過問，而這一點值得港府和駐港機關深思。