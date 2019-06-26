【觀察】忍無可忍後反擊　官媒密集「炮打」蓬佩奧

近期官媒頻頻發文批評美國國務卿蓬佩奧（Pompeo），指蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源，是「反華勢力的一面旗幟」。顯然，蓬佩奧這位沖在中美結構性對抗戰場最前沿的美國政客，正在引發中國宣傳系統的集中「炮打」。

環時社評指蓬佩奧在香港等問題上的所作所為更是越過了盧比孔河（意指難以回頭）。（資料圖片）

6月25日，中國官媒《人民日報》旗下《環球時報》發表了一篇題為《蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源》的相當「不客氣」的社論，用「瘋狂」來形容美國國務卿蓬佩奧（Pompeo），指責其是「反華勢力的一面旗幟」。文章稱，「出了這樣的國務卿，不能不說是美國政治的悲劇，同時也是國際政治的悲哀。」

一般認為，《環球時報》是中國的一家半官方媒體，在語言風格上相較於《人民日報》等更為大膽。雖然其並非純粹的官方媒體，但一般認為其能夠表達純粹官方媒體不便於表達的態度。更加能夠表明中國官方態度的是，這則社論在當日晚間由《新聞聯播》主持人加以轉述，這說明北京對於這篇文章的整体基调是認可的。

而直到6月26日，《环球时报》對蓬佩奧的批評並未稍歇，其最新社論《蓬佩奧操盤美國外交令世界不安》，將蓬佩奧形容為「現象級的惡劣」以及「首席陣前叫罵者」。

顯然，蓬佩奧這位沖在中美結構性對抗戰場最前沿的美國政客，正在吸引中國宣傳系統的集中「炮打」。此前，中國外交部也曾多次抨擊蓬佩奧「到處煽風點火，挑撥離間，言行令人不齒」。可見，北京已積攢下不少對蓬佩奧的怨言，並已經「受夠了」這位對北京充滿敵意、口無遮攔的美国國務卿。

5月7日，卿蓬佩奧在北極理事會上稱「中國可能將把北冰洋變成南中國海」。引發中方批評。（資料圖片） 「忍讓後的反擊」 《環球時報》點名道姓批評蓬佩奧並不是近來才出現，自2018年3月蓬佩奧接替蒂勒森（Tillerson）擔任美國國務卿後，《環球時報》就曾零星發布一些批評他的文章，但仍限於具體事務層面。 自今年5月中美貿易談判破裂後，中國官媒對蓬佩奧的批評便進入高潮。自那時起至今，《環球時報》已接連發布六篇社論，除上述的兩篇外，還包括《蓬佩奧竟好意思面對北極說南海》《蓬佩奧 史上最欺負歐洲的美國國務卿》《蓬佩奧冷戰式「中國觀」開歷史倒車》《蓬佩奧身為國務卿，卻扮演反外交角色》，單從這些文章的標題便可感受到其中的「火藥味」。這些社論在眾多中國官媒和民間媒體上大量轉發。 從某種意義上而言，這是北京對蓬佩奧的「必要回擊」，或者說是「忍讓後的反擊」。因為，相較於《環球時報》給蓬佩奧貼上的諸多標籤，蓬佩奧先前給北京貼上的標籤的惡意程度實有過之。用《環球時報》社論中的話說，就是「他的攻擊性語言完全突破了以往美國對華外交語言體系，使用了各種惡毒字眼。」 這些「惡毒字眼」包括，今年5月，在北極問題上，他宣稱中國「在北極的投資造成生態破壞」，並指責中國的項目為「劣質基礎設施項目」，揶揄這些設施「過不了幾年就變得搖搖欲墜、岌岌可危」。他還宣稱中國在北極的民用研究具有軍事目的。 蓬佩奧在今年4月的對拉美四國的訪問中，形容北京「只是提着裝得滿滿的錢袋子賄賂官員」，並且警告說，如果拉美國家使用中國技術，那麼它們的信息「就會掌握在習近平主席和解放軍的手中。」 蓬佩奧還曾宣稱，北京「試圖系統性消滅維吾爾文化和伊斯蘭信仰」，他也不止在一個公開場合指責北京借「一帶一路」倡議製造「債務陷阱」，宣揚北京「禁止在南海通航和貨運」。 在蓬佩奧的指示下，美國國務院政策規劃辦公室已經開始起草一份對北京的政策文件，將北京的體制定義為「異我文明」，甚至具有種族主義含義的「非白人文明」，也成為這一定義下的一個維度。在蓬佩奧的眼中，前蘇聯對美國的威脅都不如今日的北京，這種對北京的「惡意」，被指已經不再顧及基本的歷史事實。

不過，蓬佩奧與北京更多是在隔空指责，雙方直接面對面的交鋒和接觸有限。然而，就是這有限的接觸中，蓬佩奧同樣惹得北京的外交官員不快。2018年10月，蓬佩奧亞洲四國（日本、韓國、朝鮮和中國）之行最後一站訪問北京，與中國外長王毅會面。事後證明，那是一場「充滿火藥味」的會談。他不但未能與中國國家主席習近平會面，與王毅的會面也充滿對抗性，雙方自說自話。僅僅半天時間，蓬佩奧在北京的短促訪問便告結束。

BBC駐上海記者在報道中形容，王毅與蓬佩奧兩人會面的氣氛「冰冷」，王毅更在記者的鏡頭前把這種不滿展示在眾人眼前。

2018年10月蓬佩奧訪華只在北京停留了3個小時。外界認為蓬佩奧遭到了北京的冷遇。（資料圖片） 北京期待美國「成熟專業」的外交官 在北京的眼中，蓬佩奧堪稱「鷹中之鷹」。或許更要命的是，這位鷹派國務卿，按照《環球時報》在另一篇社論中的話來說，「卻扮演反外交角色」。這篇文章宣稱，蓬佩奧「毀掉了應有的外交彈性空間，把外交變成了撕破臉的剛性碰撞。他現在更像在美國搞政治宣傳鼓動的，像對外攻擊時打頭陣的，唯獨就是不像搞外交的。」 今年4月的蓬佩奧拉美四國之行中，中國駐智利大使徐步對智利主流媒體說，蓬佩奧國務卿「已經失去理智」。而一位常駐拉美的中國媒體記者則形容，作為美國外交部門的最高首長，蓬佩奧沒有一點外交官的樣子，倒像是一個挑撥離間、到處搬弄是非的「長舌婦」。 對於令外界不解的外交風格，蓬佩奧曾進行直言不諱的解釋：「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊。我們還有一門課程專門來教這些。這才是美國不斷探索進取的榮耀。」問題是，北京一直以來強調，中美之間的談判應該建立在「平等、誠信和嚴肅」的基礎上，而蓬佩奧信奉的行事準則和地緣政治邏輯幾乎在所有維度上都是對北京的要求的「顛覆」。

蓬佩奧的「茶黨」成員身份有助於解釋他對北京的「惡意」，不過，也有分析指，他對北京的言辭激烈的指責實際上是在向美國總統特朗普展示「忠誠」。（Reuters））

現年56歲的蓬佩奧，只是在2011年才正式開始其政治生涯。在2018年3月出任特朗普政府的國務卿之前，他曾短暫擔任美國中央情報局局長。因而，他實際上是個「外交素人」。但這不能完全解釋他在對北京言辭中的「出格」舉動。或許更重要的是，蓬佩奧是美國右翼民粹主義的「茶黨」成員。意識形態深處的敵意，促使他在涉及北京時每每「言辭激烈」。

也有分析說，向美國特朗普總統展示其「忠誠」，以為自己撈取政治資本，也是他恣意批評北京背後的目的。

蓬佩奧對北京的指責流於口水仗，而對於北京來說，這種口水仗和口無遮攔的指責無助解決實際問題。北京「禮尚往來」和看中實質的外交文化，也無法容忍一位「不成熟、不專業」的外交官，浪費彼此精力和信任。北京希望與美國達成貿易協議，但並不認為「極限施壓」的談判策略和口無遮攔的指責有助於這種協議的最終達成。

蓬佩奧目前吸引了北京「炮轟」的大部分火力，但在如今的特朗普政府內，蓬佩奧並非唯一讓北京感覺到「難以打交道」的官員。北京宣傳系統對蓬佩奧的指責，可以部分挪用於特朗普政府中的另外一些官員身上。