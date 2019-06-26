【中美貿易戰】官媒再批投降派：兩軍對壘要警惕手榴彈向後扔的人

G20習特會前夕，官媒一方面連續炮轟美國政府，另一方面繼續追打投降派。新華社發文強調，「兩軍對壘」要警惕這些「手榴彈向後扔」的人。
新華社今天（26日）發表文章指，面對美國政府揮舞關稅大棒的「極限施壓」，在坊間有極少數抱守崇美、媚美、恐美思想的人，時不時出來說風涼話，混淆視聽、渙散人心，一些所謂的大V甚至鼓吹投降論。文章指出舉國上下同心應對中美經貿摩擦，「兩軍對壘」，我們要警惕這些「手榴彈向後扔」的人，必須對這些錯誤思想加以揭露，堅決抵制。
文章表示，對中國的遏制打壓是美國一些人的戰略，並非一時心血來潮，不會因為你的「忍讓」「投降」而放過你。歷史教訓也指出，面對霸凌主義，無原則的隱忍退讓都是自我發展機會的喪失，委曲求全換來的都是「得寸進尺」，最終只會「人為刀俎我為魚肉」，任人欺凌。文章指出，鼓吹投降論者是膝蓋跪得久就不知道站起來了，是典型的恐美思維。
文章強調，有些人拋出來的明明是投降論，卻要在表面上「包裝」成是為了國家好。這種外層抹「蜜」的投降論實則包藏禍心。
近期官媒狠批國內投降派，言辭激烈。（資料圖片）
據悉，在連續炮轟美國政府後，中國主流媒體調轉槍口，狠批國內的一些投降派，言辭不可謂不激烈。
6月13日，新華社「辛識平」署名發表文章指，貿易戰由美國主動挑起，不向霸凌主義低頭是中國社會主流。並批中國社會也有一些得了「軟骨病」的人，吹捧美國、唱衰中國，散布崇美媚美恐美謬論。
6月11日，《人民日報》刊文將投降派描述為「一遇風浪，就心慌氣短、腳跟發軟、六神無主、嚇破了膽」，並強調，14億中國人不可能答應葬送追求美好生活的夢想。
6月8日，新華社刊文稱，要讓散布投降論的人成為過街老鼠，強調這些人得了軟骨病，喪失民族氣節，鼓吹中國應妥協論調，混淆視聽、擾亂輿情、渙散人心。
不過，相比這些投降論者，中國政府的做法獲得大多數民眾的聲援和支持，包括暫停貿易談判，出面為中國通信巨頭華為發聲，設立不可靠實體清單制度和國家技術安全管理清單制度等。