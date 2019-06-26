【中美貿易戰】官媒再批投降派：兩軍對壘要警惕手榴彈向後扔的人

G20習特會前夕，官媒一方面連續炮轟美國政府，另一方面繼續追打投降派。新華社發文強調，「兩軍對壘」要警惕這些「手榴彈向後扔」的人。

新華社今天（26日）發表文章指，面對美國政府揮舞關稅大棒的「極限施壓」，在坊間有極少數抱守崇美、媚美、恐美思想的人，時不時出來說風涼話，混淆視聽、渙散人心，一些所謂的大V甚至鼓吹投降論。文章指出舉國上下同心應對中美經貿摩擦，「兩軍對壘」，我們要警惕這些「手榴彈向後扔」的人，必須對這些錯誤思想加以揭露，堅決抵制。

文章表示，對中國的遏制打壓是美國一些人的戰略，並非一時心血來潮，不會因為你的「忍讓」「投降」而放過你。歷史教訓也指出，面對霸凌主義，無原則的隱忍退讓都是自我發展機會的喪失，委曲求全換來的都是「得寸進尺」，最終只會「人為刀俎我為魚肉」，任人欺凌。文章指出，鼓吹投降論者是膝蓋跪得久就不知道站起來了，是典型的恐美思維。

文章強調，有些人拋出來的明明是投降論，卻要在表面上「包裝」成是為了國家好。這種外層抹「蜜」的投降論實則包藏禍心。