前國家副主席李源潮近照熱傳　破除被查流言

日前，一張前國家副主席李源潮的近照在內地社交平台熱傳。外界認為照片似是刻意拍攝後流傳開來，目的在破除有關李源潮的一些流言。

最近流傳的照片顯示李源潮在閱讀一份6月24日出版的《人民日報》。（網上圖片）

照片顯示，身著淺色襯衫的李源潮正在閱讀一份2019年6月24日的《人民日報》。 從背景上看，照片似乎拍攝於一處平房院落裡，隔著白色窗簾依稀可以看到院外的建築。

外界認為這張照片似是刻意拍攝後流傳開來，目的在粉碎有關李源潮的一些流言。李源潮近年的動向頻頻引人揣測，網上不時傳出他遭調查的謠言。

李源潮生於1950年11月份，早年在共青團系統和文化部任要職，此後主政江蘇。2007年李源潮北上出任中組部部長，掌握人事大權，同年躋身中共中央政治局委員。

中共十八大後，他連任政治局委員，並改任國家副主席一職。2017年中共十九大上，時年67歲的李源潮未能再次進入中共領導層序列，隨後徹底退出政壇。

卸任後，李源潮曾有過幾次公開的露面，且多為私人場合。2018年9月30日，李源潮出席國慶招待會。數日後的10月4日，他和妻子高建進回到50年前曾經工作過的江蘇大豐上海農場。

最近的一次露面是2019年1月2日披露的。消息稱，當時李源潮在江西省景德鎮市、浮梁縣相關官員的陪同下現身皇窯考察。