【G20大阪峰會】習近平27日啟程赴會　專家稱此行有三大看點

國家主席習近平將於6月27日啟程赴日本大阪，出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會。 據新華社報道，這將是習近平連續第七次出席或主持G20峰會。內地專家表示，習近平此行備受各方期待，有三大看點。

看點一：繁忙日程如何安排？

習近平出席G20大阪峰會，有一張繁忙的日程表。

一是出席峰會四個階段全體會議。據了解，習近平將參加關於世界經濟和貿易、數字經濟、包容和可持續發展、基礎設施、氣候、能源、環境等議題的討論，深入闡述對世界經濟形勢的看法主張，致力於對當前存在的問題找根源、把準脈、開好方。

「當今世界正面臨百年未有之大變局，處在發展的十字路口，未來各方是走向同舟共濟還是分崩離析，大家都很關注。」中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生說，各方期待作為全球第二大經濟體的中國為世界經濟撥開迷霧。

G20峰會中，習特會備受世界矚目。（資料圖片） 二是出席三場多邊「會中會」。除峰會本身，習近平還將出席金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤、中非領導人小型會晤，就深化新興市場和發展中國家合作、落實聯合國２０３０年可持續發展議程等重大問題加強溝通協調，推動務實合作。 專家表示，這些「會中會」展現了中方對多邊主義的堅定支持，有助於圍繞重大問題進一步凝聚新興市場和發展中國家共識，推動G20大阪峰會取得積極成果。 三是舉行多場雙邊會見。習近平峰會期間將同多國領導人舉行雙邊會見，致力於深化同有關國家合作，推動雙邊關系向前發展。其中，習特會備受世界矚目。 中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英說，美方應當認識到，在相互尊重、平等互利的基礎上進行對話磋商，是解決貿易分歧的唯一出路。這不僅符合中美兩國利益，也是國際社會的共同願望。

G20峰會即將在周五（28日）一連兩天在日本大阪舉行。（資料圖片） 看點二：闡述哪些重要主張？ 峰會前夕，國際貨幣基金組織和世界貿易組織均發布報告，對當前世界經濟前景表示擔憂，認為G20成員出台的限制措施及其之間的貿易緊張局勢加劇了世界經濟增長的不確定性，呼籲成員共同努力加以應對。 對此，受訪專家普遍認為，當前世界經濟的不確定性、不穩定性主要來源於貿易緊張局勢，而貿易緊張主要是單邊主義、保護主義和霸凌行徑造成的。 專家表示，中方始終維護以規則為基礎的多邊貿易體制，始終站在反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的第一線。大阪峰會期間，中方將繼續致力於同各方一道，發出支持多邊主義、支持開放包容、支持合作共贏的正義聲音。

專家表示大阪峰會將讓世人再次看到中國與各國共享發展機遇的開放與合作姿態。（資料圖片）

看點三：向世界傳遞甚麼信號？

「發展」將是大阪峰會重要議題之一。專家表示，大阪峰會繼承並延續杭州峰會的共識和成果，尤其是對發展問題的重視和投入，展現了中國在推動全球經濟治理方面的引領作用。

此外，6月初舉行的G20財長和央行行長會議核准了《G20高品質基礎設施投資原則》。業內人士表示，這份成果文件立足發展、支持發展，反映了中方一貫宣導的「共商共建共用」、「互聯互通」等重要理念。

針對個別國家肆意打壓別國企業，中方表示，願與各方一道，堅持開放的政策取向，為各國企業和投資者構建自由、公平、非歧視、透明、可預見和穩定的貿易投資環境。

針對「逆全球化」思潮，中方會宣導，促進貿易投資與數字經濟深度融合，讓新技術、新知識造福更多國家和人民，推動經濟全球化更加開放、包容、普惠、平衡、共贏。

多位專家表示，作為世界第二大經濟體，中國不懼風雨，堅定不移深化改革、擴大開放，日益成為世界經濟的信心之源。此次大阪峰會將讓世人再次看到中國與各國共享發展機遇的開放與合作姿態。