【中美角力】環時再發文抨擊蓬佩奧：國際外交舞台的惡意投毒者

繼25日發表社評稱「蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源」之後，《環球時報》27日再發社評，抨擊美國國務卿蓬佩奧。社評文章稱，國際外交界感歎「苦美久矣」，作為美國外交的「操盤手」，國務卿蓬佩奧對美國外交「光輝形象」的塑造可謂「居功至偉」，他在把混亂、對抗、敵意釋放到全世界，成為了一名國際外交舞台上惡意的「投毒者」。

社評說，蓬佩奧「把中情局最邪惡的鬥爭手段當作外交工具使用，這是對人類主要外交渠道貽害無窮的毒化」。社評還稱，蓬佩奧是個「有黑道老大手腕充滿陶醉的人」。

社評說，蓬佩奧的邏輯「完全是政治流氓的那一套」，謊話說一千遍就是真理，音量高幾倍變成真理就更快。

社評說，蓬佩奧很想把中美關係搞成新冷戰，有稱蓬佩奧榮辱觀「已經畸形」，樂於充當扭曲中美關係的「首席惡人」。

稱蓬佩奧有更大「政治抱負」

社評稱，蓬佩奧「嚴重衝擊了被當成人類正資產的外交範式」，並指「清除他的流毒註定將成為國際社會一件昂貴的事情」。

社評稱，蓬佩奧的目的一是「想要逞能」，顯示他與眾不同；二是想要給美國外交深深打上他的個人烙印，為他日後實現更大「政治抱負」鋪路。

社評又稱蓬佩奧與軍火商系統過從甚密，在全球範圍內製造緊張，搞亂中東，渲染各種威脅論都非常有利於拉動軍工交易。

社評最後說，蓬佩奧已經成為國際社會的公害，他作為毒性的污染源已經流進了江河，如果美國攔不住他，「那麼世界將在未來被迫開展大範圍的治理污染」。