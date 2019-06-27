政論節目在台停播　黃智賢接受環時採訪吐苦水：沒人敢得罪蔡英文

公開支持「一國兩制」的台灣媒體人黃智賢，其政論節目「夜問打權」近日傳出因受到蔡政府的政治壓力被停播。但台灣總統府否認施壓，指該報導不屬實，強調不會因媒體持不同立場，就要求停播或停刊。 與此同時，黃智賢今天（27日）接受大陸官媒《環球時報》採訪，稱自己「行得正、坐得直」，所做的一切都符合台灣的法律。她又說，「既然我的節目被施壓，別的電視台也一樣嘛，沒有人敢得罪蔡英文。」

黃智賢主持的「夜問打權」明天（28日）將播出最後一集。（Youtube截圖）

據環時報道，《夜問打權》是中天電視台製作的政論談話性節目， 2016年7月開播，主張兩岸統一為核心。台灣《聯合報》26日引述消息人士稱，在蔡英文政府的施壓下，《夜問打權》將在明天（28日）播出最後一集。

報道稱停播理由主要有四點：

主張「一國兩制」和平統一; 批判蔡英文太兇; 揭穿民進黨操作「反送中」目的; 深度分析「國安法」修法背後的「惡法」。

以下是環球時報電話採訪黃智賢的問答全文：

環時：台灣媒體「聯合報」報道，說您的《夜問打權》節目受到蔡英文政府施壓，會在明天(28日)播出最後一集之後「畫上句點」。請問這是否屬實？

黃智賢：是屬實的，四個停播理由也是基本無誤的。

環時：「時代力量」黃國昌等人上周日（23）日在台灣舉辦「反紅媒」集會，而電視台方面在集會第二天（24日）告知您停播消息。是「反紅媒」一事對您的節目造成影響了嗎？

黃智賢：「反紅媒」其實很簡單，就是由民進黨「側翼」發動，用以向媒體施壓的行動，通過「讓媒體閉嘴」確保民進黨的「台獨路線」。該活動發起人黃國昌也是「太陽花運動」的主道者，絕對是「獨中之獨」。媒體在監督、批判民進黨和蔡英文，像我這樣批判民進黨的「台獨」路線，他們當然恨我入骨。

我沒有辦法說節目停播就是因為「反紅媒」，但也很難說完全無關，因為兩件事在時間上有讓人能聯想的部分，畢竟發生的時間點太巧合了。

，黃智賢在Facebook稱，「蔡英文以為，把夜問打權節目關了，就可以舒心了？作夢吧！愈炸愈强。」（網絡圖片）

環時：《夜問打權》在大陸受歡迎，在台灣收視率也很好，您能否介紹一下您節目遭蔡政府「施壓」的情況，以及對蔡政府這種行為的看法。

黃智賢：施壓是每一天的，我沒有辦法詳細地說明，但《夜問打權》每一天都被施壓，這是很清楚的。我們三次更換頻道也都是事實，從黃金頻道被移到比較差的頻道，但收視還是很好，然後再被移到更差的頻道，但仍有這麼大的影響力，讓民進黨這麼痛，不然他們幹嘛要停我的節目呢？

環時：《聯合報》提到，蔡政府要停掉《夜問打權》的原因包括您支持「一國兩制」和平統一、批判蔡英文太兇等。請問您對節目的遭遇和台灣媒體行業的情況有甚麼看法？

黃智賢：我的節目收視很好，影響力又很大。我批判民進黨，被扣的「罪狀」之一就是罵蔡英文罵得太凶。他們於是說我做錯事，但我本來當然就應該批判他們，而且媒體本來就有「第四權」，應該批判她「蔡英文」，而且我所做的一切都符合台灣的法律，而且我行得正、坐得直，他們（民進黨）再怎麼弄，都沒辦法讓我閉嘴，在法律上也找不到漏洞。所以那就沒辦法，只能把我節目停掉。

他們以為這樣會讓我閉嘴，但我不會的，我會在網絡上繼續做節目。既然我的節目被施壓，別的電視台也一樣嘛，沒有人敢得罪蔡英文。

台灣總統蔡英文回應事件說，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。（資料圖片）

環時：第十一屆海峽論壇已在廈門順利舉行，您當時也到場做了反對「台獨」的演講，視頻在大陸網絡上被廣泛傳播。在您看來，大陸網民為何如此欣賞您？

黃智賢：是因為我堅持做一個堂堂正正的中國人吧，我是台灣的媒體裡面唯一一個通過寫文章、在電視機前面、在節目中每一天都堅持中國人立場的。我就是中國人，台灣人就是中國人，支持和平統一，支持「一國兩制」。這一切的一切就是關鍵的原因，因為我反「台獨」不是假反，是真反，所以打得很痛。

「造次必於是，顛沛必於是」，其實我一路上都被打壓，我的節目因為蔡英文已經被停過一次，這次已經是第二次了。要做的事（對抗「台獨」）是偉大的事，要對抗的則是龐大、邪惡的事，「台獨」不很小的東西，它是很大的東西，結合了日本、美國的勢力。在台灣，真正支持統一、「反台獨」和在大陸支持統一不一樣，是會付出代價的，我們這次就是付出了代價，但我相信我們會越戰越強，不會停止，「台獨」不用高興。

環時：據傳《夜問打權》被叫停後，您將會在網絡上另開新節目，請目前問有甚麼能夠透露的資訊？新節目還會像《夜問打權》一樣鮮明支援和平統一、反對「台獨」嗎？

黃智賢：當然。《夜問打權》就是因為堅持立場才被叫停，而辦新節目證明他們沒有辦法打倒我，越打我，我就越強大，越受歡迎。我相信很多人會支持我，而且會有越來越多的人支持我。支持的人比打擊的人多，我們才會贏。

台灣政論節目主持人黃智賢16日在海峽論壇說，大陸提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」。（中央社）

國台辦力挺黃智賢：譴責民進黨迫害反「台獨」人士

據此前報道，黃智賢因在海峽論壇上發言支持兩岸統一演講後，台陸委會宣稱，將收集資訊，依法處分。

對此，大陸國台辦發言人安峰山周三（26日）回應稱，「和平統一、一國兩制」是充分考慮台灣的現實情況，是實現國家統一的最佳方式。民進黨肆意打壓、迫害反對「台獨」、主張統一的團體和人士，這樣的行為是不得人心的，也勢必引起兩岸民眾的強烈憤慨，對此予以強烈譴責。

（綜合報道）