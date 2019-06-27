蓬佩奧稱「一帶一路」是枷鎖　中國外交部：不知他中了甚麼邪

近日美國國務卿蓬佩奧在訪問印度期間聲稱，地區國家已經認識到，「一帶一路」倡議雖然沒有附加條件，但卻附帶枷鎖，各國不希望以讓渡主權為代價發展基礎設施、數字聯通和能源合作。 中國外交部周四（27日）直指蓬佩奧「中邪」，他對「一帶一路」倡議的攻擊抹黑別人似乎並不買帳。

外交部發言人耿爽批評蓬佩奧有關「一帶一路」的言論是「中邪」。（資料圖片）

近期官媒頻頻發文批評蓬佩奧，指蓬佩奧已成國際舞台上的一個亂源，更是「反華勢力的一面旗幟」。中國外交部也接連批評蓬佩奧在涉疆問題等方面散布不實之詞，指他對新疆缺乏最基本認識，打著人權、宗教的幌子干涉中國內政。

外交部發言人耿爽周四表示，他不知道蓬佩奧是中了甚麼邪，對「一帶一路」倡議如此的念念不忘，走到哪裡，說到哪裡。遺憾的是，他對「一帶一路」倡議的攻擊抹黑似乎別人並不買帳，他奉勸其他國家退出「一帶一路」合作似乎也並不奏效，為什麼會這樣？蓬佩奧應該自己想一想。

耿爽續指，如果「一帶一路」倡議真的像蓬佩奧說的那樣是個枷鎖，那怎麼會有如此多的國家和國際組織積極地參與和響應。誰來幫助這些國家加快基礎設施建設，促進經濟發展？難道是高舉「美國優先」大旗的美國嗎？美國能拿出具體舉措嗎？能拿出真金白銀嗎？蓬佩奧恐怕自己心裏也有答案。中方奉勸美方某些人士不要再自彈自唱，自討沒趣。

（綜合報道）