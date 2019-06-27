前海協會會長陳德銘　出任清華大學台灣研究院院長

去年（2018年）4月卸任海峽兩岸關係協會（海協會）會長的陳德銘，日前已獲聘清華大學台灣研究院院長，這是他離開海協會後在大專院校擔任的第二個職務。

陳德銘日前已獲聘清華大學台灣研究院院長。（清華大學新聞）

清華大學發新聞稿指，陳德銘出任清華大學教授、台灣研究院院長的聘任儀式在日前舉行，校長邱勇出席並向他頒發聘書。

邱勇在聘任儀式上表示，陳德銘曾長期在國家有關部門和地方擔任領導職務，具有豐富的管理和實踐經驗，特別是在擔任海協會會長期間，為促進兩岸經貿交流做了大量工作，在海峽兩岸享有很高的聲望。

陳德銘表示，清華不僅具有完善的學科體系，更有一流的人才隊伍為台灣研究院建設具有中國特色的新型智庫提供堅實基礎，希望能夠依託清華大學交叉學科的優勢，整合校內外人才資源，進一步提升台灣研究院科研能力和水準，積極為國家建言獻策，為清華大學建設世界一流大學貢獻綿薄之力。

資料顯示，陳德銘生於1949年，曾任蘇州市委副書記、市長，陝西省委副書記、省長，國家發改委副主任等職，2007年11月任商務部黨組書記、副部長，同年12月開始擔任商務部部長。2013年4月，陳德銘離開商務部，開始擔任海協會會長一職，直至2018年4月，由當時剛剛卸任國台辦主任的張志軍接替。同年5月26日陳德銘出任南京大學特聘教授。