【G20峰會】胡錫進批特朗普再向中方施壓：美關稅牌已打成爛牌

大阪「習特會」舉行在即，美國總統特朗普（Donald Trump）周三（26日）對媒體炫耀，關稅戰給美國經濟帶來的好處，並宣稱如果中美元首會晤無果而終，他將執行B計劃，對其餘3000億美元中國商品加徵關稅。但他同時表示稅率可能是10%，而非之前所威脅的25%。 中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進周四（27日）發文稱，在重要的會晤或談判前通過媒體向對方施加壓力，是美方慣用的技倆，特朗普對中國拋煙霧彈沒用。

胡錫進批評特朗普，在中美元首會晤前向中方施壓是「言多必失」。（路透社）

「美方3000億的牌未打已成爛牌」

胡錫進稱，美方近日不停發聲，這本身就是焦慮的表現。美方既想壓中方，又想安撫美國股市，因此基本採取了美國股市開盤時釋放積極資訊、閉市時對中國說狠話的策略。

胡錫進又說，美方把之前加徵25%關稅的威脅調成10%，顯然受到了聽證會96%的代表發言都反對加徵新關稅的強大壓力。「美方新關稅到底給中國的經濟壓力大，還是給美國的經濟加政治壓力更大，相關的觀察可謂愈來愈有意思了。老胡要說，3000億的牌還沒打出來呢，它就已經成為了爛牌。」

G20峰會在日本大阪舉行，特朗普與習近平將於周六（29日）大阪當地時間上午11時30分（香港時間上午10時30分）會面，進行外界期待已久的貿易會談。（路透社）

「中國永遠都會拒絕不平等協定」

胡錫進強調，中國對兩國元首會晤持積極建設性態度，同時也會堅決捍衛自己的核心利益，不會做無原則的退讓。要想達成協議，就必須建立平等和相互尊重的原則，從中發現建設性的突破口。

胡錫進最後還指出，美方僅靠施壓從中國得不到他們想要的東西，所以才有了美方主動倡議的兩國元首不久前的通電話和這次G20峰會期間的中美元首會晤。「美方的貿易戰劇本已經演不下去了，華盛頓總說中國更想要一個協議，這是一種自我安慰的說法。華盛頓最清楚它自己多著急。中國的態度是永遠都想要一個協定，永遠都會拒絕不平等的協定，這與美國把它的施壓籌碼做得有多大沒有關係。」

（環球時報）